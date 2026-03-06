笑福亭鶴瓶、松嶋尚美と2年ぶり2ショットトーク「全然迫力も落ちていないし、すごい」
2月27日にAZABUballoonで開催された「笑福亭鶴瓶トークライブ」の模様がニッポン放送PODCAST STATIONで配信されている。
【写真】「ハリセンいつ使うのですか？」笑福亭鶴瓶＆同級生の楽しげな集合ショット
今回が初開催となる「笑福亭鶴瓶トークライブ」は、ゲストに鶴瓶とは旧知の仲である松嶋尚美を迎え、およそ100人の観客を前に、家族や日常の失敗談がユーモアたっぷりに語られた。鶴瓶は、階段を降りる際の恐怖心や本番中にゲストの名前をド忘れしてしまう苦労話、さらに過去に自宅前で羽を広げたクジャクに遭遇した不思議な体験などを披露。松嶋は、息子のサッカーチームのZoom保護者会に遅れて参加した際、操作ミスを恐れてカメラを消せず、一人だけ必死にリアクションをとり続けてテレビの「ワイプ」状態になった失敗談や役所での言い間違いエピソードを明かすなど、2人の息の合った掛け合いと、プライベートな話題で会場を沸かせた。
まったく気負いのない2人による即興トークとなった「笑福亭鶴瓶トークライブ」は、1時間5分ほぼノーカットで「ニッポン放送PODCAST STATION」で配信されている。
■笑福亭鶴瓶
2年ぶりに松嶋とやりました。全然迫力も落ちていないし、すごいなぁと思いました。一生懸命相手しましたが、松嶋は「あー面白かった」と言って帰っていった。本当に何も考えずに来ている。こっちは色々考えてるのにも関わらず、気楽なやつやなと（笑）。そんな松嶋との久しぶりのトーク、ぜひポッドキャストで楽しんでください！
