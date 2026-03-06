試合前に台湾監督が会見

■チャイニーズ・タイペイ ー 日本（6日・東京ドーム）

チャイニーズ・タイペイ代表は6日、「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」1次リーグC組の日本代表（東京ドーム）と対戦する。試合前の会見に臨んだツェン・ハオジュ監督は「まず今日の試合にいかにして勝つか。他のことは今日が終わってから考えていきたいと思っています」と、日本戦に意欲を見せた。

WBC開幕戦となった5日のオーストラリア戦には3-0で完封負け。主将のチェン・ジェシェン外野手が左手首付近に死球を受けて途中交代。タイガースの若手有望株、リー・ハオユー内野手も左脇腹の肉離れで戦線離脱し、主力にアクシデントが続いている。

チェンに関しては「今は動ける範囲で動いている。代走として使う可能性はある。今日以降の様子を見て、打撃ができないか確認する」と言及。代走としての起用を示唆した。

日本戦のマウンドには28歳右腕のジェン・ハオジュン投手があがる。「台湾においてトップレベルの投手。彼には十分な力があると考えている。グーリン、ルオシーが海外でプレーしていて、台湾国内でプレーしている選手では彼がベストだと考えた」と、大役を任せた理由についても触れた。

2024年のプレミア12では決勝で日本を破り優勝を果たした。オーストラリア戦に続き、台湾から大応援団が東京ドームに駆けつけることが予想されるだけに、1次ラウンド突破に負けられない戦いとなる。（Full-Count編集部）