¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Û°æÃ¼´ÆÆÄ¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÂÇ½çÈ¯É½¤ò¿ùÃ«·ý»Î»á¤ËÂÇ¿Ç¡Ö¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¿ùÃ«¤µ¤ó¡×
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¡Ê£µ£°¡Ë¤¬£¶Æü¤ÎÂæÏÑÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤òÁ°¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤ËÎ×¤ß¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡á¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤ÎÂÇ½ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÊ¹¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¤òÆ÷¤ï¤»¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Ï¡¢ÊóÆ»¿Ø¤«¤éÂçÃ«¤ÎÂÇ½ç¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖËÜÈÖ¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Êº£¡ËÁ´ÉôÊ¹¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊóÆ»¿Ø¤Ë¸þ¤±¤¿àµÕ¼ÁÌäá¤Ç¥Ë¥ä¥ê¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à£Ï£Â¤Ç£Î£å£ô£æ£ì£é£ø¤Î¸ø¼°¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¿ùÃ«·ý»Î»á¤Ë»ëÀþ¤ò¸þ¤±¡¢¡Ö¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¿ùÃ«¤µ¤ó¡×¤È¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¤òÂÇ¿Ç¤¹¤ëÄÁ¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÊóÆ»¿Ø¤òà°æÃ¼Î®¾Ç¤é¤·á¤ÇËÝ¤í¤¦¤¹¤ë¤È¡Ö¤¢¤È£±»þ´Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤¹¤ì¤Ð¡ÊÊ¬¤«¤ë¡Ë¡££±»þ´Ö¸å¤Î³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È½éÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¶áÆ£·ò²ð³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡á¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤â»î¹çÁ°¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¡£½éÀï¤Þ¤Ç£³»þ´Ö¤òÀÚ¤Ã¤¿¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¿¤«¤Ö¤ê¤Ï»î¹ç¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÅöÁ³¤³¤ÎÂç²ñ¤òº¸±¦¤¹¤ëÂç»ö¤Ê»î¹ç¡£¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë°ìÂÇ¤òÂÇ¤Á¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£