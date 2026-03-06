渋谷凪咲、透明感溢れる肩出しドレス姿にファン悶絶「レベチの輝き」「最高に可愛い」
【モデルプレス＝2026/03/06】元NMB48の渋谷凪咲が3月5日、自身のInstagramを更新。ドレス姿を公開した。
【写真】29歳元アイドル「レベチの輝き」ホワイトティーをイメージした肩出しドレス姿
同日、ナチュラルコスメブランドのポップアップショップ開催を記念した記者発表会に出席した渋谷。投稿では、同ブランドの商品について「お花畑の中でお茶をしているような、華やいで落ち着く素敵な香りです」と紹介した。「ドレスは、そんなホワイトティーをイメージしてみました」と記し、ドレス姿でポーズをとるオフショットを披露。フリルがふんだんにあしらわれたパステルグリーンのオフショルダードレスから美しい肩のラインと透明感のある素肌がのぞいている。
この投稿は「最高に可愛い」「上品で清楚な魅力が爆発してる」「女神様かと思った」「レベチの輝き」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】29歳元アイドル「レベチの輝き」ホワイトティーをイメージした肩出しドレス姿
◆渋谷凪咲、透明感溢れる肩出しドレス姿披露
同日、ナチュラルコスメブランドのポップアップショップ開催を記念した記者発表会に出席した渋谷。投稿では、同ブランドの商品について「お花畑の中でお茶をしているような、華やいで落ち着く素敵な香りです」と紹介した。「ドレスは、そんなホワイトティーをイメージしてみました」と記し、ドレス姿でポーズをとるオフショットを披露。フリルがふんだんにあしらわれたパステルグリーンのオフショルダードレスから美しい肩のラインと透明感のある素肌がのぞいている。
◆渋谷凪咲の投稿に「レベチの輝き」と反響
この投稿は「最高に可愛い」「上品で清楚な魅力が爆発してる」「女神様かと思った」「レベチの輝き」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】