【「しまなみ親方」の本場所大予想】#1

【大相撲の内幕】ピンハネ横行の驚愕...「僕の通帳はどこ？」に女将さん激高「お金より稽古でしょ！」

相撲実況歴38年、「しまなみ親方」の愛称で親しまれた吉田賢アナウンサーが、大相撲本場所に鋭く切り込む

◇ ◇ ◇

さあ初日を迎える大相撲3月場所。果たして、安青錦の綱とりは成るか--。彼はあれよあれよという間に次々と関門を突破してしまった。昨年9月場所、横綱大関と、前頭上位の実力者に挟まれる新三役で2桁白星。翌11月場所は新関脇で初優勝。そして先場所、よりプレッシャーのかかる新大関でも優勝を遂げた。安青錦の精神力は相当に強い。加えてこの間、前傾姿勢の取り口は安定度を増している。綱とりという最高の緊張の中でも、崩れることはまずないだろう。

しかしそれでも、綱とりの条件となる「優勝かそれに準ずる成績」をあげるのは微妙だと見ている。どういうことか。

■大の里が優勝ラインを引き上げる

今場所、横綱大の里の状態は上向いている。私の優勝予想の本命は大の里だ。昨年の九州場所で痛めた左肩の影響が指摘されるが、大の里本人は、「先場所（初場所）の段階でも肩の不安はさほどなかった」と言っている。中盤に3連敗と脆さを見せたのはむしろ、場所前の調整がかなり急ごしらえで、そのひずみが出てしまったからだという。

今場所は、万全とは言わないまでも先場所に比べてはるかに順調で、手ごたえも感じているようだ。

しかも大の里には心の成長もある。先場所、周囲から途中休場を勧められても出場し、終盤にかけては連日上位陣を破り、優勝の可能性を残して千秋楽を迎えるまでに盛り返した。調整が万全ではなかった中でのこの“活躍”は大きな自信になったに違いない。

心が一段と養われ、コンディションも整った大の里は今場所、恐らく優勝ラインを上げてくる。13勝、いやそれ以上の高レベルになるかもしれない。

安青錦は大の里に0勝4敗

ひるがえって安青錦は新入幕以来、2桁白星を続け、連続優勝も果たしているが、最高でも12勝。長年本場所を取材してきて如実に感じるのだが、12勝と13勝の壁はとても大きい。安青錦といえども、このハードル越えは容易ではないだろう。そのうえ、対戦成績0勝4敗の大の里が、今場所は調子を上げて安青錦に向かってくるのだ。安青錦にとってはますます苦しくなるだろう。両者の星の差がちょっと開いてもおかしくない。



■元大関霧島も忘れちゃいけない

そして、その間隙を縫って、大の里に迫る力士が出てくるというのが私の見立てだ。その一番手は、忘れちゃいけない、関脇霧島だ。首を痛めていたが、本人は「もう大丈夫」と語っている。なるほど、ひと頃に比べて頭をつける相撲が出ている。現に2場所連続で11勝。元大関で優勝2回と、経験十分なのも大きい。思えば前回の優勝も春場所。「春は霧島！」と実況する時がくるかもしれない。

面白い存在になりそうなのが前頭12枚目の朝乃山。膝のけがを乗り越えて力の戻った朝乃山にとって、この地位では地力に勝る。終盤に上位陣や好成績力士との対戦が組まれるまでは、順調に白星を重ねるだろう。先場所は久しぶりに幕内に戻ってきた場所だったため、終盤に息切れをして3連敗。その悔しさを胸に、今回は最後まで優勝争いに食らいつくはずだ。

こうして私は、安青錦の今場所での綱とりに、にわかにはうなずけないでいる。ただもし、安青錦が大の里に勝ちさえすれば、いよいよ13勝の壁を破り、優勝、横綱がみえてくるだろう。大の里に勝つときが横綱になるとき、と言えるのではないだろうか。

藤ノ川は「銭の取れる相撲取り」

■藤ノ川に刮目せよ！

さて、もう一人の横綱、豊昇龍はどうか。軽量ゆえに、わずかのタイミングのズレや手違いが取りこぼしにつながっている。スピードに頼って失敗する場面もしばしばみられる。こうした課題にいかに対処するかだ。叔父さんとは違って（失礼！）好青年の、進化を待っている。

先場所、優勝同点の熱海富士は新三役になった。右四つの相撲を磨こうと、しばらく暗中模索の季節が続いたが、ようやく形になってきたようだ。熱海富士自身、「少しはそれらしくなってきた」と、感触を口にする。それが本物になるかどうか、試金石の場所だ。膝に古傷を抱える大関琴桜には、3月はまだ寒い。苦しい場所が続いているが、早く覚醒してほしい。

時に、小兵・藤ノ川という力士をとくと見てもらいたい。ハートが強く、真っ向勝負。技術も光る。たとえ押し込まれても回り込んだり、相手の脚をはね上げながら投げて大きな相手を裏返したり。北の富士さんが言っていた「銭の取れる相撲取り」が藤ノ川だ。

上を目指すために体重を増やす力士が多いが、藤ノ川には小兵のまま、大型力士相手にきっぷのいい相撲をとり続けて、ファンを魅了する存在になってほしい。今場所は番付を前頭2枚目まで上げ、横綱大関ら上位陣と初めて総当たりになる。結果的に1勝14敗でもいい。己の相撲を貫いてほしい。上位陣を慌てさせる、そんな取り口が見てみたい。

さあ、相撲ファンの皆さま。これから一緒に、わいわいガヤガヤ相撲談義をしていこうではありませんか！

（吉田賢／構成・山家圭）