力強さと親しみやすさをイメージさせる車名

レンジャー、エクスプローラー、ラングラーにフォレスター。力強く、華やかで、冒険心に満ちた車名を付ける慣習は、自動車の誕生初期から続いてきた。

スバルの『フォレスター（Forester）』は、英語で「林業家」や「森林に住む人」といった意味があり、比較的穏やかなイメージを連想させつつ、タフな使い方をほのめかすものだ。1997年に登場した初代フォレスターは英語圏で「SUVのタフさ、乗用車の扱いやすさ」というシンプルなキャッチコピーで売り出された。



スバル・フォレスター（初代、英国仕様）

実際は背の高い四輪駆動のステーションワゴンで、水平対向4気筒エンジンが刻むリズミカルな鼓動から、意外な音響的キャラクターを持つ。このエンジンを除けば、決して革新的な存在というわけではない。1982年のトヨタ・ターセルワゴン（日本名：スプリンターカリブ）は、すでにほぼ同様の特性を備えていた。

しかし、ターセルワゴンが生産終了となった一方、フォレスターは、初期の世代とは異なるコンセプトながら今も健在だ。

良い意味で見た目を裏切る走行性能

スバルが2002年に発表した2代目フォレスターは、特に米国市場で高い評価を得た。だが2008年には、ほぼ必然的に、本格的なSUVへと移行した。今日のスバル・フォレスターは、コンセプト上では他のSUVとほとんど変わらない存在と言えるだろう。

本稿で注目したいのは、初代モデルだ。知る人ぞ知る初代フォレスターの秘密。それは、『インプレッサ』とプラットフォームを共有している点にある。インプレッサはおとなしい小型セダンだが、ターボを装着し、英国のプロドライブ社がチューニングを施したラリーカーは、コリン・マクレー、アリ・バタネン、カルロス・サインツらの手によって世界ラリー選手権（WRC）で3度の優勝を飾った。



スバル・フォレスター（初代、英国仕様）

フォレスターの核心は、まさにこのラリーステージを走破する性能にある。同じシャシー、同じ水平対向エンジン、四輪駆動、そしてルーフの高さをある程度相殺する低重心を備えているのだ。

確かに、初代フォレスターの内装は『インプレッサSTi』や『WRX』ほど洗練されてはないが、ターボが効けばワインディングロードでも十分に楽しめるし、思わず笑みがこぼれるほどの速さを見せる。頑丈そうなツートーンのボディやインテリアからは想像もつかないほど、その運動能力は高かった。

本質はスバル車らしい走りと信頼性にあり

フォレスターは20世紀末のスバル車らしい実用本位の造りだった。室内は大量のグレーのプラスチック部品に、斜めストライプのシート生地（まるで誰かが熊手を持ったままシートに倒れ込んだような模様）が組み合わされている。その生地もまたグレーである。

最上級グレードには、エアベントとセンターコンソールを囲むウォールナットのアクセントが施され、多少の彩りを添えている。しかし、樹木を思わせる車名とは裏腹に、これはフェイクの木目調パネルであり、シート生地とも調和していない。



スバル・フォレスター（初代、英国仕様）

派手なインテリアは、タフなフォレスターの本質から離れたものである。フォレスターの信頼性は極めて高く、走行距離10万マイル（16万km）をはるかに超えていても、砂利道が延々と続く森の奥深くまで安心して走り、帰還できるほどだった。少なくとも、タイミングベルトを必要に応じて交換していればの話だが。

25年前のクルマだが、状態の良い中古車を見つけるのは難しくない。ただし、下回りは入念にチェックすべきで、リアサスペンションのストラットタワーは錆が発生しやすいことで知られている。つまるところ、フォレスターは予想以上に魅力的な性能を持ち、個性も実用性も、そして、えーと、醜さもたっぷり備えたクルマなのである。