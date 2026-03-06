「にしたんクリニック」や「イモトのＷｉＦｉ」などを手がけるエクスコムグローバル株式会社の西村誠司社長が６日、ＴｉｋＴｏｋを新規更新。２０２６年ＪＡＰＡＮ ＡＭＢＡＳＳＡＤＯＲ最終選考会に出席した様子を記した。

同賞は、日本の素晴らしさ、日本が世界に誇る“ものづくり”や高い技術、伝統工芸など、日本の「モノ」「ヒト」「コト」を国内外に積極的に発信する役割を担う大使を輩出するコンテスト。 ２月２５日、ＧＡＬＡが行われた東京・八芳園に西村氏は、黄八丈の和装で姿を見せた。プレゼンターを務め、選出者を紹介。振り袖姿の３人にエールを送った。

モデル、インフルエンサーの川谷花音さんは「美しい日本を世界に届けられるよう、精一杯頑張ってまいります」と意気込み。現役慶大生のバーン杏雅愛（アナリア）さんは「日本の地域の魅力を国内外に発信できるように頑張りたい」と気合を込めた。

外資系ＩＴ企業に務める鳴海伶香さんは「特技の英語を使いながら日本のすばらしさ、まだまだ知られていないこと、たくさんございますので日本そして世界に届けていきたい」と誓った。