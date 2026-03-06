「開設７４周年記念グランプリレース・Ｇ１」（川口、６日）

人気オートレーサーの森且行（５２）＝川口・２５期＝が開催３日目９Ｒの準々決勝戦で４着に入り、地元Ｇ１のこの大会で３年連続準決勝戦進出を果たした。

レースは逃げた牛沢和彦（川口）を２番手で追走した武藤博臣（川口）が２周１角で差し切り、そのまま後続を抑えて１着。６枠の森は７番手から徐々に差を詰めたが、４着までだった。

「４着でタイムは３番目。（準決に）乗れそう？」と記者に質問。大丈夫という返事に「よし、まずはノルマ達成」と笑顔を見せた。

動きに関しては「タイヤが１走目だったせいか、ドドド（不整振動）があった。スタート後に伸びられるし、道中も重たくなった感じ。先（伸び）を求めてヘッド周りをやります」と準決勝戦に備える。

この大会は大ケガから復帰後、２年連続準決勝戦で３着に惜敗。昨年は試走２０の佐藤励（川口）と試走２３の黒川京介（川口）が１、２着で、相手が悪かった。

この大会は２００９年に１番人気で優勝している。７日に行われる準優勝戦で、ファイナルを目指し、１７年ぶり２回目の大会制覇へ望みをつなぎたい。