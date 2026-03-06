◇スノーボードW杯ハーフパイプ第6戦予選（2026年3月6日 札幌市ばんけいスキー場）

10年ぶりとなる日本開催のW杯は、当初の予定を1日早めて予選が行われ、男子は2月のミラノ・コルティナ五輪王者の戸塚優斗（ヨネックス）が91・50点の1位で、8日の決勝進出を決めた。

公式練習は前日の1日だけ、この日も湿雪が降る悪条件に見舞われたが、五輪王者となった戸塚は「板が走らなかったが、うまくカバーでいた。今日できるベストは出せた」と振り返った。

1回目から五輪決勝と同様、5発の技全ての回転方向が異なる引き出しの多さと高さを見せ、ただ1人90点台（90・00点）をマーク。2回目は3発目の技を1回転多く回し、91・50点と持ち点を更新。決勝に向けては「トリプル（コーク1440）を入れられれば。もう少し板が走って、壁が良かったらいけると思う」と語った。

14歳だった10年前のW杯は観客の1人として、青野令や片山来夢の滑りを見て目を輝かせていたという戸塚。10年経過し、五輪金メダリストとして地元の小学生を含む約1100人の観客に見守られる中で滑り、「頑張ったな、ここまで上がってきたなと思う」と感慨深げに語る。

今大会はイラン情勢悪化の影響で、海外選手の参戦はわずか4人のみ。ややさみしい顔ぶれだからこそ、五輪王者として盛り上げたいとの思いは強い。「見て凄いな、面白そうだなと思ってくれれば、それだけでハッピー。（決勝も）楽しんでもらえればうれしい。五輪でも見たやつ（技）だと思ってくれれば」と、ハーフパイプの魅力を伝える滑りを約束した。