第1話のTVer再生数が歴代最高を更新するなど初回以降、好調が続いている日曜劇場『リブート』。

妻殺しの疑いをかけられたパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）が、自らの潔白を証明し真犯人を見つけようと、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木亮平）の顔に変えて生きる（リブート）する物語です。

改めて『リブート』に登場するキャストを紹介していきます。

若くして捜査一課に配属されたエリート

▼寺本 恵土（てらもと・えど）儀堂の部下／警視庁捜査一課・儀堂班刑事…中川大輔さん

警視庁内でも浮いた存在である儀堂の直属の部下。

人並みの正義感は持っているが出世や手柄には興味がない。時に道を外すこともある悪徳刑事・儀堂の捜査にも飄々と協力する。

中川大輔さんコメント

この作品の“愛”の描き方が、僕が今まで観たことない形でとても引き込まれました。ダークな世界観だからこそ輝く愛情があって、台本を読みながら「これが究極の形なのかもしれない」と感じました。

僕が演じる寺本恵土は、若くして捜査一課に配属されたエリートです。少しゴーイングマイウェイな一面もありますが、そこが彼の魅力だと思い、大切に演じさせていただきました。

そして、亮平さんの一人二役は本当に圧巻でした。これまで別の作品で、亮平さんの優しい役も、恐ろしい役も拝見してきましたが、『リブート』ではその両方の表情を見ることができ、一視聴者としても嬉しかったです。

毎話がクライマックスのようにスリリングで、どんでん返しの連続です。皆さんにも一緒に謎解きをしながら楽しんでもらえたら嬉しいです！