『おはスタ』新たな“おはキッズ”が誕生！4月から本格始動！
“おーはー！”でおなじみの子供向け情報バラエティ番組・テレ東系列『おはスタ』。
この度、2026年度の新しいおはキッズが決定！
“おはキッズ”は、2024年度から誕生した、中学生から構成される男女混合ユニット。
視聴者（小学生）の友達であり、ちょっぴり先輩的存在の番組アシスタントとして、子供たちが元気に一日をスタートできるよう、明るく・前向きな姿勢で様々な事に挑戦していきます。
【動画】話題のゲームやホビー、アニメ…見逃せない最新情報！「おはスタ」
今回決定した5名は現在のおはキッズからバトンを受け継ぎ、おはスタ生放送への出演にとどまらず、ロケやイベントへの参加、歌唱活動などにもチャレンジをしていきます。
全国の小学生の朝を応援する、新たなおはキッズ達にぜひご注目ください！
＜2026年度おはキッズ＞
※五十音順
伊藤 絢(いとう あや)／新 中学2年生
鬼頭 誠斗(きとう まこと)／新 中学1年生
田口 旺聖(たぐち おうせい)／新 中学1年生
村木 伶音(むらき れお)／新 中学1年生
三井名 武尊(みいな たける)／新 中学1年生
『おはスタ』概要
放送29年を迎える、視聴者参加型の朝の小学生向け番組。世界で一番、小学生へ向けて生放送をお届けしています！「学校で流行っているものって？」「こんな最新情報知ってる？」話題のゲーム、ホビー、アニメなど見逃せない最新情報を発信したり小学生からの疑問・質問への解決を手助けしたり！豪華ゲストも迎え、賑やかでフレッシュに！これからもみんなの朝をスーパーハイテンションで盛り上げます！
タイトル：おはスタ
放送局：テレ東系列6局ネット
放送日時：毎週月曜〜金曜 あさ7時5分から7時30分放送中！
出演：スバにぃ(木村昴)・おはキッズほか
【製作】テレビ東京、テレビ東京制作
【制作協力】小学館集英社プロダクション
【公式HP】
