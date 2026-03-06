女王・佐久間朱莉が単独首位で決勝へ 川春花ら3位、小祝さくらは13位
＜ダイキンオーキッドレディス 2日目◇6日◇琉球ゴルフ倶楽部(沖縄県）◇6610ヤード・パー72＞国内女子ツアー開幕戦の第2ラウンドが終了した。
女王・佐久間朱莉が10バーディ・ボギーなしで回り、ツアー自己ベスト＆大会コースレコードの「62」をマーク。トータル11アンダー・単独首位で決勝に進出した。トータル9アンダー・2位に永井花奈。トータル7アンダー・3位タイに川春花、菅楓華、藤田さいき、小林光希、トータル6アンダー・6位タイには金田久美子と小林光希が続いた。約8カ月ぶりツアー復帰の小祝さくらは「66」をマークし、トータル3アンダー・13位タイに浮上。3連覇を狙う岩井千怜はトータル1アンダー・26位タイで予選を通過した。産休明けの福田真未とテレサ・ルー（台湾）は、ともにトータル1オーバー・39位タイで決勝に進んだ。今大会の賞金総額は1億2000万円。優勝者には2160万円が贈られる。【第2ラウンドの上位成績】1位：佐久間朱莉（-11）2位：永井花奈（-9）3位：川春花（-7）3位：菅楓華（-7）3位：藤田さいき（-7）6位：金田久美子（-6）6位：小林光希（-6）8位：政田夢乃（-5）8位：皆吉愛寿香（-5）10位：岩井明愛（-4）10位：鈴木愛（-4）10位：三ヶ島かな（-4）
