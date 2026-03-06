キャディのひと言で今季初イーグルも！ 原英莉花はデビュー戦で予選通過「もどかしいけれど…いまは良し」
＜ブルーベイLPGA 2日目◇6日◇ジャンレイク・ブルーベイGC（中国）◇6712ヤード・パー72＞17番ホールを終えたとき、原英莉花はスコアカードを見て驚いた。「え、こんなにバーディを獲ったりしているのにイーブンだったんだ。さすがにバーディを獲って帰ろう」。最終18番パー5、残り108ヤードから50度のウェッジを振り抜いて1メートルにピタリ。バーディ締めで赤字の「71」を書き込んだ。
【写真】美脚！ 原英莉花が秘書になりました
4連続バーディ締めから一夜明けて迎えた2日目。出だし1番をボギーにはしたが、3番パー5で今季第1号のイーグルを奪った。2打目は残り189ヤードでアゲンストの風。バンカー越えすぐのところに切られた左手前ピンを狙うため、5番ウッドを手に取ったが、キャディから止められた。「私よりイケイケなんですけど、『番手大きいよ』って言われて。普段から一緒にゴルフをしたりするので、けっこう分かってくれている。止められたら素直に聞けます」。昨年の米下部エプソン・ツアーでもともに戦ってきた頼れるキャディ兼マネージャー。素直にアドバイスを受け入れて4番ユーティリティに持ち替えて打つと、「振り切って飛んでくれてよかった」とエッジギリギリに落ち、4メートルについたイーグルパットを決めた。ただ、そのあとは出たり入ったりを繰り返した。「アイアンがなんだか飛びすぎちゃって」とショットのタテ距離を合わせることに時間がかかり、パスパラムという南国特有の芝が張られるグリーンは、より重くなって距離感を合わせるのに手こずった。「イーグルもあったし、獲るところで獲れているのに、吐き出してしまったのがもどかしい…。でも、いまは良しとしたいと思います」。あと2日間、浮上するチャンスはある。「上はけっこう伸ばしているけれど、伸ばせるだけ伸ばしたい。今後に向けてもビッグスコアを出したい。それを目指して、調整していきたいです」。デビュー戦の週末に意気込んだ。（文・笠井あかり）
