顔とイチゴが同じ大きさ!? 女子ゴルファーのイチゴ狩りショットが話題「美味しくて幸せだったよ〜」
可愛らしいビジュアルで人気を集める女子ゴルファーの高原花奈が自身のインスタグラムを更新。「美味しくて幸せだったよ〜」と記すと、イチゴ狩りに出かけた写真を投稿した。
【写真】実は金田久美子のキャディだったことも
1枚目はイチゴを持った手をカメラに向けてグイッと伸ばした写真。遠近感によってイチゴと高原の顔が同じくらいの大きさに見えてくる。ファンも「イチゴより、かなちゃんの顔が小さいかも」と大喜びだ。2枚目ではヘタの近くまで真っ赤に完熟して美味しそうなイチゴを両手に持った写真。そして最後はイチゴをそっと持った手のアップだった。投稿を見たファンは「かわいすぎです」「いちごの姫様」「良いスマイルしていますね」などのコメントを嬉しそうに寄せていた。プロテスト合格を目指す23歳の高原だが、6度目の挑戦となった昨年は2次予選で涙をのんだ。それでも目標に向かって突き進むひたむきな姿勢と、可愛らしいビジュアルで多くのファンを惹きつけている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
フリーアナの中川安奈がミニスカコーデで「えんじょいゴルフ」 筋トレの効果も実感？
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
28才の誕生日を迎えた人気女子プロが美しいドレス姿を披露 いつもとは違う雰囲気にファンもザワザワ…
渋野日向子が今季初戦を前に動画で意気込みを投稿 「元気いっぱいで頑張ります」と笑顔でVサイン！
【写真】実は金田久美子のキャディだったことも
1枚目はイチゴを持った手をカメラに向けてグイッと伸ばした写真。遠近感によってイチゴと高原の顔が同じくらいの大きさに見えてくる。ファンも「イチゴより、かなちゃんの顔が小さいかも」と大喜びだ。2枚目ではヘタの近くまで真っ赤に完熟して美味しそうなイチゴを両手に持った写真。そして最後はイチゴをそっと持った手のアップだった。投稿を見たファンは「かわいすぎです」「いちごの姫様」「良いスマイルしていますね」などのコメントを嬉しそうに寄せていた。プロテスト合格を目指す23歳の高原だが、6度目の挑戦となった昨年は2次予選で涙をのんだ。それでも目標に向かって突き進むひたむきな姿勢と、可愛らしいビジュアルで多くのファンを惹きつけている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
フリーアナの中川安奈がミニスカコーデで「えんじょいゴルフ」 筋トレの効果も実感？
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
28才の誕生日を迎えた人気女子プロが美しいドレス姿を披露 いつもとは違う雰囲気にファンもザワザワ…
渋野日向子が今季初戦を前に動画で意気込みを投稿 「元気いっぱいで頑張ります」と笑顔でVサイン！