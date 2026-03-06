【あすから】ソン・ジュンギが二度目の人生を歩む イ・ソンミンと共演の話題作『財閥家の末息子〜Reborn Rich〜』放送スタート
俳優のソン・ジュンギが主演する韓国ドラマ『財閥家の末息子〜Reborn Rich〜』（全16話）があす7日より、CSホームドラマチャンネルで一挙放送される（毎週土曜 前4：00〜※6話連続放送）。
【場面ショット】二度目の人生を歩む役どころを演じるソン・ジュンギ
同作は『太陽の末裔 Love Under The Sun』のソン・ジュンギと『ミセン−未生−』イ・ソンミンが共演し、韓国で驚異的な高視聴率を記録した話題作。財閥家の奴隷となり身をささげた人物が、創業者であるチン・ヤンチョル会長の孫、チン・ドジュンとして二度目の人生を歩むファンタジードラマとなっている。
■あらすじ
韓国を代表する財閥スニャングループに忠誠を尽くしながら、あっけなく切り捨てられて銃弾に倒れたユン・ヒョンウ（ソン・ジュンギ）。彼が目を覚ますとそこは、ソウルオリンピックを翌年に控え、民主化へと突き進む激動の1987年だった。スニャングループ創業者チン・ヤンチョル会長（イ・ソンミン）の孫チン・ドジュンの体に乗り移り、二度目の人生を歩むことに。自分の殺害を指示した人物の一族として生きることになったヒョンウが一発逆転を狙う、新たな人生ゲームの行方は…。
■演出：チョン・デユン、キム・サンホ
■脚本：キム・テヒ、チャン・ウンジェ
■キャスト：ソン・ジュンギ、イ・ソンミン、シン・ヒョンビン、ユン・ジェムン、キム・ジョンナン、チョ・ハンチョル、ソ・ジェヒ、キム・ヨンジェ、チョン・ヘヨン、キム・ヒョン、キム・シンロク、キム・ドヒョン
