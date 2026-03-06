FUJIWARA、29年ぶり単独ライブ 豪華6組が「ヒーローショー」テーマに新ネタ＆企画プロデュースは藤井健太郎

FUJIWARA、29年ぶり単独ライブ 豪華6組が「ヒーローショー」テーマに新ネタ＆企画プロデュースは藤井健太郎