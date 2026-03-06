FUJIWARA、29年ぶり単独ライブ 豪華6組が「ヒーローショー」テーマに新ネタ＆企画プロデュースは藤井健太郎
お笑いコンビ・FUJIWARAが、4月5日に大阪、28日に東京で、1997年以来、29年ぶりとなる単独ライブ「FUJIWARAの超ヒーローショー」を開催することが決定した。
【画像】古典を精鋭6組が書き下ろし！「FUJIWARAの超ヒーローショー」
公演は、FUJIWARAの代名詞であり、『水曜日のダウンタウン』でも「この世で最もこすられているネタ」として取り上げられたコント「ヒーローショー」をテーマにした新作ネタLIVE。企画・プロデュースは藤井健太郎氏が務める。
FUJIWARAのために「ヒーローショー」をテーマとした新作ネタを、徳井義実（チュートリアル）、山内健司（かまいたち）、ニューヨーク（嶋佐和也・屋敷裕政）、辻皓平（ニッポンの社長）、水川かたまり（空気階段）、蓮見翔（ダウ90000）の精鋭6組が書き下ろした特別公演となる。
吉本芸人の間ではもはや「伝統芸能」として親しまれ、後輩たちからことあるごとにいじり倒されてきた「ヒーローショー」。豪華クリエイター陣の手によりどのように進化を遂げるのか。FUJIWARA唯一の持ちネタが迎える新境地に注目だ。
＜原西孝幸＞
我々29年ぶりに単独ライブを行うことになりました。久々過ぎて気持ち的には初単独ライブの気持ちで不安だらけです。何よりもネタを提供してもらう芸人さんに失礼がないように取り組んで行きたいと思っております。今回を逃すとまた29年後になりますよ。私84歳になるので無理だと思われますのでぜひ！
＜藤本敏史＞
なんと29年振りのLIVEという事で気合い入りまくっておりますので皆さまぜひ劇場に足をお運びくださいませ。WBCもいいけどFUJIWARAもね！
