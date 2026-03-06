マジシャンのマギー審司が、妻が“美人”として取り上げられることにぼやきをこぼす場面があった。

【映像】マギー審司の美人妻

耳が大きくなる「でっかくなっちゃった」ネタで一世を風靡したマギー審司。師匠・マギー司郎譲りのおとぼけな喋りとコミカルなマジックで、20年前子どもたちに大人気のマジシャンとして活躍し、現在は名古屋に拠点を移して活動している。私生活では、2006年に結婚し、子ども3人の父親だ。

3月5日に放送された『資産、全部売ってみた』（ABEMA）に出演したマギー審司は、過去の資産を売却する企画に登場。マジックバーで働くマギー審司の元を訪れ、代名詞とも言える「びっくりデカ耳」のライセンス売却を持ちかけた。

そんな中、番組スタッフが「ネットニュースで奥様が話題になってましたね」と、妻・ゆきさんや家族について取り上げられた記事に言及。すると、マギー審司は「インスタは僕が何を上げてもネットニュースにならないのに、うちの妻がちょっと現れるとすぐニュースになる」と、妻の話題性にぼやいていた。

『資産、全部売ってみた』は、売れる資産を全部売却し、ゼロから再設計に挑む人々を追う、人生再スタート応援ドキュメントバラエティ。番組MCを、芸能活動再開後初レギュラーとなるタレントの小島瑠璃子、お笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇の2人が務める。