【2026年2月下旬】20代に人気の「LINEマンガ」ランキングベスト10!
マンガ読みなら気になる、「いま注目の漫画作品」。人気作や名作はもちろん、オリジナル漫画やインディーズ作品も多数読める「LINEマンガ」より、2026年2月16日〜3月1日の期間中、20代男性・女性に多く読まれた漫画作品を紹介します。
20代女性編1位『幼馴染コンプレックス』(EUNHI/LINEマンガ)
○20代男性編
1位は『俺だけレベルMAXなビギナー』、第2位は『史上最高の領地設計士』、第3位は『神血の救世主〜0.00000001%を引き当て最強へ〜』がランクイン。
○20代女性編
1位は『幼馴染コンプレックス』、第2位は『暁のヨナ』、第3位は『枯れた花に涙を』がランクイン。
○Pick Up!
20代男性編2位『史上最高の領地設計士』(BK_Moon(原作)・Kim Hyunsoo(作画)・Lee hyunmin(脚色)/LINEマンガ)
今回のピックアップは、20代男性編第2位『史上最高の領地設計士』(BK_Moon(原作)・Kim Hyunsoo(作画)・Lee hyunmin(脚色)/LINEマンガ)。
土木工学科の学生・山瀬大河は、寝る前に読んでいた小説「鉄血の騎士」に登場する男爵子息・ロイドに転生する。"ボンクラ息子"として放蕩の限りを尽くしてきたロイドは、小説のラストでは借金を抱え酒におぼれ、みじめに死んでしまうことに……。大学で学んだ土木設計工学の知識をもとに、関係者の好感度を上げて未来を変えられるのか!?
2025年年末には最終回を迎え、改めて読み返す方も多い様子。コメントでは、「読み進めるとどんどん面白くなるから皆読んでくれよな」「記憶を消してまた読みたい作品というのはこういうのを言うのだな」と絶賛する声も続々と寄せられています。
他にも「LINEマンガ」では人気作品を多数連載中! 気になる作品をぜひチェックしてみてくださいね。
