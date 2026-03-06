MAX・LINA、ベアトップドレス姿で大人の魅力開放「まさに女神降臨」「本当にお美しい」と反響
【モデルプレス＝2026/03/06】アーティスト・MAXのLINAが3月5日、自身のInstagramを更新。ドレスアップした姿を公開した。
【写真】49歳人気アーティスト「まさに女神降臨」素肌眩しいベアトップドレス姿
◆LINA、美肩ライン輝くベアトップドレス姿披露
2月26日に誕生日を迎えたLINAは「誕生日の記念に セレブとドレスアップして 写真に残せたことが いつもより特別な想い出に」とつづり、愛犬とのショットを投稿。ピンクのベアトップドレスに身を包み、同色のドッグウェアを着用した愛犬を抱っこする笑顔の写真では、LINAの美しい肩のラインや素肌が際立っている。
また、愛犬を抱き上げ、愛おしそうに見つめる姿の写真も載せている。
◆LINAの投稿に「まさに女神降臨」と反響
この投稿は「本当にお美しい」「憧れのスタイル」「大人の魅力が溢れてる」「まさに女神降臨」「上品で華やか」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】