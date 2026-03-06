乃木坂46川崎桜、ビキニ姿で寝転ぶ 1st写真集先行カット第9弾解禁【エチュード】
【モデルプレス＝2026/03/06】乃木坂46の川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）が4月14日に発売する1st写真集『エチュード』（新潮社）より、先行カット第9弾が公開された。
【写真】22歳乃木坂5期生メンバー、ビキニ姿で寝転ぶ
今回解禁されたのは、ビキニを着用し、プールサイドに寝転んでいる、弾ける笑顔が印象的なカット。この写真は南フランスのニースにで撮影された。
ほかにも、燦々と降り注ぐ太陽の元、プールを楽しむ姿や、ニースの特産物のレモンを浮かべたプールに入っている写真などが収録されている。
初めてのソロ写真集の撮影地として川崎が希望したのは、かねてより憧れがあったフランス。気候や雰囲気の異なる2都市での撮影を通じて、これまでにない多彩な表情を引き出した。南フランスの海辺の街・ニースでは、たっぷり日差しを浴びて水着撮影に挑戦。一方、花の都・パリでは、おしゃれな街を散策したり、以前から念願だった“あること”にも臨むなど、本人のやりたいことやこだわりがたくさん詰まった写真集となっている。（modelpress編集部）
◆川崎桜、笑顔弾けるビキニショット
◆川崎桜、1stソロ写真集「エチュード」
初めてのソロ写真集の撮影地として川崎が希望したのは、かねてより憧れがあったフランス。気候や雰囲気の異なる2都市での撮影を通じて、これまでにない多彩な表情を引き出した。南フランスの海辺の街・ニースでは、たっぷり日差しを浴びて水着撮影に挑戦。一方、花の都・パリでは、おしゃれな街を散策したり、以前から念願だった“あること”にも臨むなど、本人のやりたいことやこだわりがたくさん詰まった写真集となっている。（modelpress編集部）
