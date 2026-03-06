勝地涼＆瀧本美織「身代金は誘拐です」クランクアップ 浅香航大・WEST.桐山照史らも3ヶ月の撮影振り返る【コメント】
【モデルプレス＝2026/03/06】読売テレビ・日本テレビ系木曜ドラマ「身代金は誘拐です」（毎週木曜日よる11時59分〜）より、W主演を務めた勝地涼、瀧本美織、共演の浅香航大、桐山照史、泉谷星奈、畠桜子、磯山さやか、きゃんひとみ、高嶋龍之介（※「高」は正式には「はしごだか」）がクランクアップを迎えた。
本作は「愛する娘のために誘拐犯になれるか」という究極の選択をテーマに、娘を誘拐した真犯人と、その真相を暴き出す、完全オリジナル・ノンストップ考察ミステリー。2月某日、鷲尾家のリビングにて、最後のカットを撮り終えた主要キャスト陣がオールアップを迎えた。
【写真】WEST.初の既婚者誕生 妻の元バレー女子代表とは？
◆勝地涼＆瀧本美織ら「身代金は誘拐です」クランクアップ
本作は「愛する娘のために誘拐犯になれるか」という究極の選択をテーマに、娘を誘拐した真犯人と、その真相を暴き出す、完全オリジナル・ノンストップ考察ミステリー。2月某日、鷲尾家のリビングにて、最後のカットを撮り終えた主要キャスト陣がオールアップを迎えた。
Ｗ主演を務めた美羽役の瀧本は「大変なこともたくさんありましたが、皆さんと一緒に最後まで諦めずに作品に向き合うことができました」と大変だった撮影期間を振り返り、「みんなで頑張ったという気持ちが大きく、勝地さんをはじめ、星奈ちゃん、桜子ちゃん、皆さんに助けていただいたと思っています」と感謝の気持ちを伝えた。
◆浅香航大・桐山照史らも撮了
また、同日某所にて、浅香、桐山、磯山、高嶋らが撮了し、全キャストがオールアップを迎えた。約3か月にわたるハードな撮影を終え、キャスト・スタッフによる歓声と拍手が巻き起こる中、壮亮役を演じた浅香は「内容も複雑でハードな場面もありましたが、このチームだからこそ乗り越えられたんだと思います。無事に終わって本当に良かったです」と安堵の表情でコメントした。
有馬役の桐山は「凄く楽しかったです」と笑顔で語り、「本当に楽しい撮影でした。皆さん、お疲れ様でした。体に気を付けてください。ありがとうございました！」とキャスト・スタッフを気遣った。2025年12月にクランクインし、約3か月に渡って行われた撮影が終了した。（modelpress編集部）
◆勝地涼コメント全文
この3カ月間、本当に大変だったと思います。とにかくスタッフさんがあまり休みなく働いていたので、体調も心配ですが、皆で乗り切れたことが本当に嬉しいことですし、今までコメディ作品に出演することが多かった中で、サスペンスという真剣な役柄で、さらに主役をやらせていただいたということにとても感謝しています。現場でたくさん意見を出し合い、さらに良いものを作っていこうと、皆で作り上げた作品だと思っています。そして何よりも、瀧本さんが妻役で、すごく助けられました！本当に感謝しています。ずっと険しい顔をしていたので、次回はもっと明るい役で皆さんと会えたらなと思います（笑）。今度はぜひコメディで…！ありがとうございました！
◆瀧本美織コメント全文
3カ月とは思えないほど、とても濃密な撮影期間でした。大変なこともたくさんありましたが、皆さんと一緒に最後まで諦めずに作品に向き合うことができました。みんなで頑張ったという気持ちが大きく、勝地さんをはじめ、星奈ちゃん、桜子ちゃん、皆さんに助けていただいたと思っています。過酷なスケジュールの中で皆さん大変だったと思うので、どうかご自身のことも労わってあげてください。本当にありがとうございました！
◆浅香航大コメント全文
皆さん、お疲れ様でした。天候だったり、体調だったり、内容も複雑でハードな場面もありましたが、このチームだからこそ乗り越えられたんだと思います。無事に終わって本当に良かったです。またどこかでお会いできることを願っています。本当にお疲れ様でした。ありがとうございました！
◆桐山照史コメント全文
凄く楽しかったです。つい最近、知り合いから言われたことが、走り方で自分とバレていたということです（笑）。もし第2弾があれば気を付けます！本当に楽しい撮影でした。皆さん、お疲れ様でした。体に気を付けてください。ありがとうございました！
◆泉谷星奈コメント全文
皆さん、今までありがとうございました。誘拐される役は初めてだったんですけど、皆さんのおかげで無事ここまで乗り越えることができました。またすごく勉強になりました。また皆さんと共演できるよう頑張ります。3か月間ありがとうございました！
◆畠桜子コメント全文
まずは3か月間、本当にありがとうございました。この3カ月間で皆さんから色々なことを学ばせていただいたと思っております。この経験を活かして、これからも頑張っていきます。皆さん本当にありがとうございました！
◆磯山さやかコメント全文
本当にお疲れ様でした。有馬家は最初だけ幸せで…（笑）途中で絵里香も大変なことになりましたが、本当に現場はすごく明るくて温かくて、現場に来るのが楽しい日々でした。まわりの知り合いの方たちもドラマを見て楽しんでくれていたので、頑張った甲斐があったなと思っております。本当に皆さま、ありがとうございました！
◆高嶋龍之介コメント全文
現場に入って、すぐ皆さんが優しくしてくれてとても嬉しかったです。とても気持ちが温かくなりました。本当にありがとうございました！
