ハイヒール・モモコ、ニセコで振る舞った絶品料理公開「絶対うまいやつ」「北海道の人が喜ぶの分かる」の声
【モデルプレス＝2026/03/06】お笑いコンビ・ハイヒールのモモコが3月5日、自身のInstagramを更新。ニセコで作った料理を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】62歳大御所芸人「絶対うまいやつ」イカなどの具材たっぷりお手製焼きそば
モモコは「ニセコ最終日の夜は、お家ご飯」とつづり、滞在先で振る舞った手料理を披露。「あたしは焼きそばやたこ焼きを作ったよ」と報告し、「初めて食べるという北海道の方は、超喜んでくれて喜んでくれました」（※原文ママ）と絶賛されたことを明かした。にんじんやキャベツ、豚肉、イカなどの具材がたっぷり入った焼きそばのほか、生ガキや天ぷらといった豪華な料理がテーブルに並ぶ様子を公開している。
この投稿に、ファンからは「めちゃ美味しそう」「北海道の人が喜ぶの分かる」「焼きそば、絶対うまいやつ」「食べたい」「お料理上手で尊敬」「素敵な思い出になりましたね」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】62歳大御所芸人「絶対うまいやつ」イカなどの具材たっぷりお手製焼きそば
◆ハイヒール・モモコ、ニセコで作った大好評の料理公開
モモコは「ニセコ最終日の夜は、お家ご飯」とつづり、滞在先で振る舞った手料理を披露。「あたしは焼きそばやたこ焼きを作ったよ」と報告し、「初めて食べるという北海道の方は、超喜んでくれて喜んでくれました」（※原文ママ）と絶賛されたことを明かした。にんじんやキャベツ、豚肉、イカなどの具材がたっぷり入った焼きそばのほか、生ガキや天ぷらといった豪華な料理がテーブルに並ぶ様子を公開している。
◆ハイヒール・モモコの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「めちゃ美味しそう」「北海道の人が喜ぶの分かる」「焼きそば、絶対うまいやつ」「食べたい」「お料理上手で尊敬」「素敵な思い出になりましたね」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】