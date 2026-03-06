エルフ荒川「いつもと違う」メイクで印象ガラリ「大人の色気出てる」「思わず二度見」と反響
【モデルプレス＝2026/03/06】お笑いコンビ・エルフの荒川が3月6日、自身のInstagramを更新。メイク姿を公開した。
【写真】29歳ギャル芸人「大人の色気」青カラコンの激変ビジュ
荒川は「登壇大好き荒川のBelieveイベントの顔です」と記し、3月5日に開催されたイベントに出演した際のオフショットを複数枚投稿。「カラコンも青」「メイクもいつもと違う感じ」とつづり、ブルーのカラーコンタクトレンズを付け、ベージュのアイメイクを施したクールで大人っぽい姿を披露している。
また、ブルーのワンピースについて「青普段着ることあまりないので嬉しいです」とつづっている。
この投稿は「印象が変わっててびっくり」「大人の色気出てる」「思わず二度見した」「新鮮で良い」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
◆エルフ荒川「いつもと違う感じ」のメイク姿披露
◆エルフ荒川の投稿に「大人の色気出てる」と反響
