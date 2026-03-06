沸騰1分でゆで卵が作れるエコなワザに驚き！2月に最も読まれた記事は？【月間ランキングTOP5】

沸騰1分のゆで卵ワザに驚き！2月に人気だった記事は？

クックパッドニュースでは、料理にまつわる様々なお役立ち記事を配信しています。多くの記事の中で、2026年2月に特に注目度が高かったTOP5をご紹介！短い沸騰時間でゆで卵が作れるエコなワザをご紹介した記事が注目を集めていました。

5位にランクインしたのは、お店顔負けの絶品親子丼をご紹介した記事でした。卵とお肉さえあれば作れて、材料は最低限。実際に作った方からは「卵がトロトロで家族から好評」「材料が少ないからとにかく簡単で便利」と絶賛の声が届いています。疲れた日の救済レシピとして、覚えておくと便利です。



第4位：ホットプレートで作るしゅわふわパンケーキ

火加減が難しいしゅわふわ食感のパンケーキも、ホットプレートなら温度管理が簡単。薄力粉を使ったレシピ、強力粉を使ったレシピの2品をご紹介しているので、お好みの配合で楽しめます。小さめのパンケーキを何枚か作って、カフェ風に盛り付けるのもおすすめですよ。



第3位：材料2つで作れる豚肉×ほうれん草おかず

3位は、ほうれん草と豚肉で作るおかずをご紹介した記事でした。ほうれん草だけではメインおかずになりづらいですが、豚肉を合わせて濃いめの味付けにすることで、食卓の主役が完成します。あとは白いご飯と味噌汁があれば、大満足の夕食になります。



第2位：タレの黄金比あり、5分で完成する豚の生姜焼き

2位にランクインしたのも、黄金比を使ったおかずの記事でした。砂糖・しょうゆ・酒を1：1：1で混ぜてタレを作り、小麦粉をまぶして焼いた豚肉に絡めるだけ。「柔らかくておいしかった」「漬け込まなくていいのがお手軽で嬉しい」などのつくれぽが550件超届いている人気レシピです。



第1位：沸騰1分で完成！エコなゆで卵

クックパッドニュースで2月に最も読まれたのは、沸騰1分でゆで卵が作れるエコワザをご紹介した記事でした。火を消した後は鍋から離れられるのが嬉しいポイント。実際に試した方からも「しっとりして鮮やかな黄色の茹で卵ができました」「光熱費も時間もエコで助かります」と大好評！







クックパッドニュースでは他にも多くの料理のお役立ち記事をお届けしています。

