永田町ではきょう、大臣や委員長の遅刻が相次ぎました。小野田大臣が閣議に遅刻したほか、国会では委員長の遅刻が原因で委員会が開かれない事態が発生し、与野党双方から批判の声が上がっています。

けさ、駆け足で官邸に姿を見せた小野田経済安全保障担当大臣。そのワケは…

小野田紀美 経済安全保障担当大臣

「本日の閣議に5分間遅刻をいたしました。予期せぬ事故渋滞に巻き込まれ、身動きが取れなくなったものではありますが、そういった不測の事態にも対応できるようにさらに気を引き締めてまいりたいと思います。誠に申し訳ございませんでした」

事故渋滞のため、閣議に遅刻したとして謝罪しました。けさの閣議では、災害対策の司令塔となる「防災庁」の設置法案などが決定しましたが、遅刻による影響はありませんでした。

一方、影響があったのはもうひとつの遅刻です。午前8時50分からおこなわれた衆議院・文部科学委員会の理事会に、自民党の斎藤委員長が遅刻し、協議の結果、委員会の開催は見送られました。

斎藤洋明 衆院文科委員長

「私の緊張感を欠く不手際によって影響が出てしまったことは大変申し訳ないと思ってますし、今後も日程に影響が出ないように、私とすれば一生懸命努めていくしかないと思います」

野党は強く反発しています。

中道改革連合 小川淳也 代表

「与党側の緩みとおごり、万能感。これは目に余るということをひしひしと感じています」

自民党内からも、「一昔前なら野党の追及で更迭案件だった」などと、巨大与党に緊張感を求める声が上がっています。