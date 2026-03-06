◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本ーチャイニーズ・タイペイ(6日、東京ドーム)

前回王者の日本が連覇を目指しチャイニーズ・タイペイとの初戦に挑みます。

歴代最多の8人のメジャーリーガーを要した日本は初戦の先発で山本由伸投手がマウンドに上がります。

ドジャースのエースへ成長する山本投手は2年目の昨季はレギュラーシーズンで唯一先発ローテーションを守り切り12勝8敗、防御率2.49をマーク。サイ・ヤング賞受賞とはなりませんでしたが、ファイナリストに名前が上がるほど功績を残しました。

ポストシーズンではナ・リーグ優勝決定シリーズ第2戦とワールドシリーズ第2戦で完投勝利。さらにワールドシリーズ第6戦で96球を投げ、中0日の最終戦で試合を締め世界一をつかみました。

初戦先発を任された山本投手は4日の会見で、「初戦は難しいところもありますし、そこを任せていただいたので、期待に応えられるように仕事をしたいな。調子自体もすごくいいですし、全力投球できると思う」とやる気をみせています。