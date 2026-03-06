横浜F・マリノスは6日、神奈川県横須賀市のクラブ施設「F・マリノススポーツパーク」で全体練習を行い、FC東京戦（7日、東京・MUFG国立）に向けて調整した。FW谷村海那（28）は2日遅れのバースデー弾で不敗神話を継続させる。

谷村はこの日、報道陣に公開された冒頭15分間の練習ではパス交換やミニゲームで軽快に動いた。前節・東京V戦では待望の今季初得点をマーク。練習後の取材では「点を取れないと落ちていく。取ることができてスッキリした」と話し、ケチャドバ弾を狙う。

昨夏に加入すると、6得点でJ1残留に貢献。昨季からリーグ戦で自身が得点すればチームは6戦全勝中だ。「自分は全然意識してなくて、この前の試合（東京V戦）が終わった後に（鈴木）冬一が言ってきて“あ、そうだったんだ”と思った」と明かしつつ、不敗神話継続へ「今年も全部に勝ちにしたい」と意欲を見せる。

昨季は9月のFC東京戦で2得点を挙げており「いいイメージがあるので決められる」と好相性を持つ。5日で28歳になったばかりのストライカーは「ゴールをもっと稼げるように頑張る」と決意を新たにした。