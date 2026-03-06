サンリオ“推し活”が人生ゲームに キティやシナモン推してNo.1目指す新作登場
“推し活”の楽しさをボードゲームで味わえる――。そんなユニークな新作が「人生ゲーム」に登場する。4月下旬に発売される『サンリオキャラクターズ 人生ゲーム』は、人気キャラクターの中から自分の“推し”を選び、応援しながら勝利を目指す内容。近年広がる“推し活”文化を取り入れた新しい「人生ゲーム」として展開される。
【画像】可愛すぎる…！「サンリオキャラクターズ 人生ゲーム」
「人生ゲーム」は1968年に発売されたロングセラーのボードゲームで、ルーレットを回してマスを進みながら人生の出来事を体験し、最終的に億万長者を目指す内容が特徴。今回の新作はシリーズ83作目にあたり、キャラクターコラボやトレンドを取り入れる“テーマライン”の一つとして展開される。
ゲームでは、ハローキティやシナモロール、ポムポムプリンなど全18種類のサンリオキャラクターの中から“推し”を選択。ルーレットでマス目を進みながら、サンリオキャラクターが描かれた紙幣「ハートポイント」を集めていき、最終的に最も多くポイントを獲得したプレイヤーの“推し”キャラクターが勝利となる。
盤面には「推しのグッズがバッグに入りきらない」「ほしかったグッズが手に入らない」「推しの情報をキャッチ」など、推し活ならではの出来事をモチーフにしたマス目が並ぶ。さらにゲーム後半には、ライブイベントをイメージした「ステージイベント」エリアも用意。ルーレットで決まる座席によって「アリーナ最前列センター」や「スタンド2階席」などが割り当てられ、ステージに近い席ほど多くのポイントを獲得できる仕組みだ。
ゲーム終了時には、上位3位までに入った“推し”キャラクターをルーレットと一体になった表彰台に乗せる演出も用意。盤面やカード、紙幣など随所にサンリオキャラクターが描かれ、ファンには見た目でも楽しめる仕様となっている。
サンリオキャラクターが好きな子どもはもちろん、幼い頃にサンリオに親しんだ大人世代も含め、幅広い層が“推し活”の世界観を楽しめる商品として展開する。
