「オープン戦・阪神５−０ソフトバンク」（６日、甲子園球場）

投打のかみ合った阪神が、甲子園でのオープン戦初戦を白星で飾った。

先発は開幕投手公表後、初登板となった村上。初回２死から野村、山川の連打でピンチを招くも正木を１４８キロ直球で空振り三振を奪った。二回は全てフライアウトで三者凡退に封じ、三回も３人で料理。３回２安打無失点の好投を示した。

中でも際立ったのは２番・柳田との対戦だ。初回１死では外角１４８キロで見逃し三振。三回２死からは低めの変化球でバットの空を切らせ、２打席連続三振に斬った。３月２７日・巨人戦（東京ドーム）に向け、戦闘態勢を整えていく。

打線は四回２死二塁から４番・大山が左翼フェンス直撃の先制適時二塁打。「８番・捕手」で先発出場した育成の嶋村は三回に中前打を放つと、五回も１死一塁で左前に運んだ。八回先頭では中前にはじき返し、３安打の固め打ち。春季キャンプではＭＶＰの一人に挙げられた若虎が、支配下登録に向けてアピールした。

六回は連打と四球で２死満塁の好機。ここで新加入の浜田が投手強襲の適時内野安打を放って追加点を挙げた。七回には中川が中前適時打。左翼争いに身を置く２人が互いに結果を残した。