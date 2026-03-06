ＩＭＰ．の椿泰我が出演するＲＣＣテレビ「イマナマ！」の人気コーナー「ＩＭＰ．椿泰我の広島パンパカパーン」の第６２回が放送され、広島グリーンアリーナで開催された全国ツアー広島公演（２月５、６日）の熱狂とともに、驚きのニュースが届けられた。

メンバー７人が集結する中、番組からファン待望の「重大発表」が行われた。なんと、３月２２日にマツダスタジアムで行われるプロ野球オープン戦、広島―ソフトバンク戦で、椿が始球式を務めることが決定。これに対し、野球経験者であるメンバーの横原悠毅からは、コーナー内でパンを掴む「トング」を相棒にしている椿に対し「気をつけた方がいいのはボールをトングで掴まない方がいい」とアドバイスが送られ笑いに包まれた。大役を射止めた椿は「貴重なチャンスをいただきましたので、しっかりと届くように練習をして盛り上げられるように頑張らせていただきます」と力強く意気込みを語った。

また、今回のロケでは広島市西区にあるパン店「吉野商店」を訪問。「毎日食べても飽きないパン」を掲げる同店で、椿は恒例の人気Ｎｏ．１当てクイズに挑戦した。

「プレーンベーグル」「日替わりワンコインセット」「角食パン」の３択から、椿は「香り高くて食感もすごくて食べ応えがあります」と惚れ込んだ「プレーンベーグル」を選択。天然酵母を使用し、２日間寝かせたこだわりの生地で作られた一品で見事正解を勝ち取った。

ご褒美として、あんことバターを贅沢に挟んだ「プレーンベーグル あんバターサンド」を頬張った椿は「めちゃめちゃ美味しい」と至福の表情を見せていた。

ツアーの熱狂そのままに、マツダスタジアムのマウンドで椿がどのような投球を見せるのか。広島ファンならずとも注目が集まる。