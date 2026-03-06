◇世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ 統一王者・井上尚弥（大橋）＜12回戦＞WBA・WBC・WBO1位、IBF3位 中谷潤人（M.T）（2026年5月2日 東京ドーム）

世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（32＝大橋、32戦全勝27KO）とWBA・WBC・WBO同級1位の中谷潤人（28＝M.T、32戦全勝24KO）が5月2日に東京ドームで対戦すると6日、正式発表された。

日本が世界が待ち望んだビッグマッチがついに実現する。この日、都内のホテルで開かれた会見に出席した中谷は引き締まった表情で井上尚と握手を交わした。「1年前、井上尚弥選手から声をかけられてから無敗でしっかりこの場所にたどりつくことができた。あとは世界王者になるだけ。最高の試合にしたいと思う」とあいさつすると「井上選手は最強と言われているので、最強の名称をいただきたい」と力強く話した。

パウンド・フォー・パウンド（全階級を通じた最強ランキング）上位の最強王者との一戦。決戦を前に中谷は「もちろん不安要素はいっぱいある」と胸中を明かした。昨年12月、サウジアラビアでのスーパーバンタム級初戦では世界ランカーのセバスチャン・エルナンデス（メキシコ）に判定勝ちも、課題が多く残った。前戦の反省と日々向き合っているという中谷は「その不安を払拭して5月2日には何もなく、しっかり自信を持ってリングに上がりたい」と覚悟を口にした。

すでに先月末には沖縄での走り込み合宿を行い、実戦練習も再開するなど「もうスイッチは入っている」。今月には試合前恒例の米ロサンゼルス合宿のため渡米も予定する。「格の違いを見せる」と発言した井上尚には「それは5月2日に分かる」とにやりと笑いながら「僕自身、井上選手に勝利するためにやるべきことはある。いろんな想定をして判定でもノックアウトでも勝利する準備をする」と決意を述べた。

興行のもようはLeminoが独占ライブ配信する。ペイ・パー・ビュー（PPV）チケット販売方式で、事前販売は6，050円、当日販売は7，150円。「ドコモMAX」「ドコモ ポイ活MAX」契約者はPPVチケット購入は不要。

＜試合カード＞

・世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチ12回戦

王者 井上尚弥（大橋）―中谷潤人（M.T）

・スーパーバンタム級8回戦

武居由樹（大橋）―ワン・デカン（中国）

・WBC世界バンタム級タイトルマッチ12回戦

王者 井上拓真（大橋）―井岡一翔（志成）

・東洋太平洋ウエルター級タイトルマッチ10回戦

王者 田中空（大橋）―佐々木尽（八王子中屋）

・フェザー級10回戦

阿部麗也（KG大和）―下町俊貴（グリーンツダ）

・東洋太平洋＆WBOアジア・パシフィック・スーパーミドル級タイトルマッチ10回戦

王者 尹徳魯（ユン・ドクノ、韓国）―森脇唯人（ワールドスポーツ）

・WBOアジア・パシフィック・フライ級タイトルマッチ10回戦

王者 富岡浩介（RE:BOOT）―田中将吾（大橋）