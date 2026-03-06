吉住、親友の占いを信じて“ポジティブ”に激変するも「変わっちゃったね」

ウエストランド・井口浩之と吉住がMCを務めるテレ朝Podcastの番組『ウエストランド・井口と吉住の孤独アジト』が3月5日（木）に配信された。

番組冒頭、占いをめぐる話題から、吉住が自身の性格の変化とその裏にある切実な理由を激白する一幕があった。

番組冒頭、「アクティブになった」と周囲から言われるようになったという吉住が、その理由について言及。基本的には占いを信じないものの、親友が本格的に占いの勉強を始めたため、「人間として信じてるから」と親友の占いに耳を傾けたという。

しかし、その占いで「40歳がどん底になる」「今がピーク」と宣告されてしまった吉住。「今変わらないと、40になった時にもう後がない」と危機感を抱き、ネガティブな性格を底上げして「明るくなって人生楽しめるようになった」と努力を重ねてきたことを明かす。

ところが、必死にポジティブになった吉住に対し、「なんか変わっちゃったね」と冷ややかな反応をされたという。

これには吉住も「必要に駆られて変わったのに、喜んでもらえないんだ…」と、自身の努力が理解されない状況に嘆き節が止まらなかった。