　日本代表MF遠藤航が所属するリバプールの投稿が、話題を呼んでいる。

　３月から開催されている第６回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）。野球の日本代表「侍ジャパン」はプールＣに組分けされ、同６日の19時に東京ドームでチャイニーズ・タイペイと相まみえる。

　そんななか、６日にリバプールは公式インスタグラムを更新。「WBCに合わせて、リバプールFC野球部が発足!? みんなはどの９人を選ぶ？」と日本語で綴り、ポジションと打順を公開した。
 
　目を引くのが、ドミニク・ソボスライだ。エースのモハメド・サラーや主将のフィルジル・ファン・ダイクを抑え、“エースで４番”に選出されている。GKのアリソン・ベッカーをキャッチャーに据えるなど、適材適所な配置と言えるのかもしれない。

　なお、遠藤航はスタメンにはチョイスされず。“クローザー”ということなのかもしれない。

　このメンバー構成に対して、以下のようなコメントが寄せられている。
    
「なにこの面白い企画（笑）」
「抑えはもちろん遠藤」
「４番ピッチャーの高校野球感」
「カーティスとヴィルツの二遊間激アツだな」
「ソボの負担がすごいのは野球部になっても変わらないのか」
「サードには右利きを」
「ダイクは絶対４番」
「これは面白い」
「ライトはフリンポン」
「ダイクはジャッジ並みにホームラン打ちそう」
「遠藤さんも頼みます！」

　なお、スターティングメンバーは以下の通り。

１番　カーティス・ジョーンズ（ショート）
２番　モハメド・サラー（センター）
３番　フロリアン・ヴィルツ（セカンド）
４番　ドミニク・ソボスライ（ピッチャー）
５番　ユーゴ・エキティケ（ライト）
６番　アンドリュー・ロバートソン（サード）
７番　フィルジル・ファン・ダイク（ファースト）
８番　イブライマ・コナテ（レフト）
９番　アリソン・ベッカー（キャッチャー）

