「なにこの面白い企画」「抑えはもちろん遠藤」もしもリバプールに野球部があったら。クラブ公式が公開したスタメン９人にファン大盛り上がり！“エースで４番”はサラーでもファン・ダイクでもなく…
日本代表MF遠藤航が所属するリバプールの投稿が、話題を呼んでいる。
３月から開催されている第６回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）。野球の日本代表「侍ジャパン」はプールＣに組分けされ、同６日の19時に東京ドームでチャイニーズ・タイペイと相まみえる。
そんななか、６日にリバプールは公式インスタグラムを更新。「WBCに合わせて、リバプールFC野球部が発足!? みんなはどの９人を選ぶ？」と日本語で綴り、ポジションと打順を公開した。
目を引くのが、ドミニク・ソボスライだ。エースのモハメド・サラーや主将のフィルジル・ファン・ダイクを抑え、“エースで４番”に選出されている。GKのアリソン・ベッカーをキャッチャーに据えるなど、適材適所な配置と言えるのかもしれない。
なお、遠藤航はスタメンにはチョイスされず。“クローザー”ということなのかもしれない。
このメンバー構成に対して、以下のようなコメントが寄せられている。
「なにこの面白い企画（笑）」
「抑えはもちろん遠藤」
「４番ピッチャーの高校野球感」
「カーティスとヴィルツの二遊間激アツだな」
「ソボの負担がすごいのは野球部になっても変わらないのか」
「サードには右利きを」
「ダイクは絶対４番」
「これは面白い」
「ライトはフリンポン」
「ダイクはジャッジ並みにホームラン打ちそう」
「遠藤さんも頼みます！」
なお、スターティングメンバーは以下の通り。
１番 カーティス・ジョーンズ（ショート）
２番 モハメド・サラー（センター）
３番 フロリアン・ヴィルツ（セカンド）
４番 ドミニク・ソボスライ（ピッチャー）
５番 ユーゴ・エキティケ（ライト）
６番 アンドリュー・ロバートソン（サード）
７番 フィルジル・ファン・ダイク（ファースト）
８番 イブライマ・コナテ（レフト）
９番 アリソン・ベッカー（キャッチャー）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】リバプール“野球部”のポジション＆打順
３月から開催されている第６回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）。野球の日本代表「侍ジャパン」はプールＣに組分けされ、同６日の19時に東京ドームでチャイニーズ・タイペイと相まみえる。
そんななか、６日にリバプールは公式インスタグラムを更新。「WBCに合わせて、リバプールFC野球部が発足!? みんなはどの９人を選ぶ？」と日本語で綴り、ポジションと打順を公開した。
目を引くのが、ドミニク・ソボスライだ。エースのモハメド・サラーや主将のフィルジル・ファン・ダイクを抑え、“エースで４番”に選出されている。GKのアリソン・ベッカーをキャッチャーに据えるなど、適材適所な配置と言えるのかもしれない。
このメンバー構成に対して、以下のようなコメントが寄せられている。
「なにこの面白い企画（笑）」
「抑えはもちろん遠藤」
「４番ピッチャーの高校野球感」
「カーティスとヴィルツの二遊間激アツだな」
「ソボの負担がすごいのは野球部になっても変わらないのか」
「サードには右利きを」
「ダイクは絶対４番」
「これは面白い」
「ライトはフリンポン」
「ダイクはジャッジ並みにホームラン打ちそう」
「遠藤さんも頼みます！」
なお、スターティングメンバーは以下の通り。
１番 カーティス・ジョーンズ（ショート）
２番 モハメド・サラー（センター）
３番 フロリアン・ヴィルツ（セカンド）
４番 ドミニク・ソボスライ（ピッチャー）
５番 ユーゴ・エキティケ（ライト）
６番 アンドリュー・ロバートソン（サード）
７番 フィルジル・ファン・ダイク（ファースト）
８番 イブライマ・コナテ（レフト）
９番 アリソン・ベッカー（キャッチャー）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】リバプール“野球部”のポジション＆打順