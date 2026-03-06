野口五郎、最愛の母と過ごした最後の時間 納棺が自身の誕生日と重なる「一方的な僕の話をしながら」
歌手の野口五郎（70）が、6日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演。母・伊代子さんと過ごした最後の時間を振り返った。
【写真】「お母さまの手、とても綺麗ですね」「素敵」“親子ショット”披露の野口五郎
15歳で歌手デビューし、今年56周年を迎えた野口。この日は『徹子の部屋』に23歳で初出演したときの貴重な映像を見ながら、これまでの歌手生活を振り返った。
2025年2月に98歳で亡くなった伊代子さん。息を引き取ったのは野口のコンサート初日の開演、約2時間前のことだったという。しかし、前日に野口は妻に「もし母親に何かあったとしても、コンサートが終わってから伝えてほしい」とお願いしていたために、母の訃報を知ったのは無事にコンサートを終えた後だった。
訃報を知り、すぐ母親のもとに駆け付けた野口。納棺の儀は自身の誕生日である2月23日だったという。その日について「僕の誕生日の日は母親と二人きりで。『こんなに長い時間を過ごすことはなかったね』と母親と話しながら。一方的な僕の話をしながら…」とかけがえのない時間を振り返った。
