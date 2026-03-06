勝地涼×瀧本美織『身代金は誘拐です』、クランクアップ 浅香航大、桐山照史、泉谷星奈らも【コメント全文】
俳優の勝地涼と瀧本美織がW主演を務める、読売テレビ・日本テレビ系1月期木曜ドラマ『身代金は誘拐です』（毎週木曜 後11：59〜深0：54※全11話）の第10話が、12日に放送される。それに先立って、勝地、瀧本、浅香航大、桐山照史、泉谷星奈、畠桜子、磯山さやか、きゃんひとみ、高嶋龍之介（※高＝はしごだか）らキャスト陣がクランクアップを迎えた。
【写真】やっと笑顔に！クランクアップを迎えた泉谷星奈
本作では、2025年1月期『私の知らない私』を手掛けた制作チームが再集結。娘を誘拐された夫婦が「娘の命を救うために、他人の子どもを誘拐できるか？」という極限の選択を迫られる完全オリジナルノンストップ考察ミステリーとなる。
2月、鷲尾家のリビングにて、最後のカットを撮り終えた主要キャスト陣がオールアップを迎えた。スタッフよりオールアップの声がかかると、大きな拍手と笑顔に包まれ、花束が手渡された。
主人公・鷲尾武尊を演じた勝地は「この3ヶ月間、本当に大変だったと思います。とにかくスタッフさんがあまり休みなく働いていたので、体調も心配ですが、皆で乗り切れたことが本当にうれしいです」とスタッフを労わり、「ずっと険しい顔をしていたので、次回はもっと明るい役で皆さんと会えたらなと思います（笑）。今度はぜひコメディで！ありがとうございました！」と笑いを誘った。
W主演を務めた美羽役の瀧本は「大変なこともたくさんありましたが、皆さんと一緒に最後まで諦めずに作品に向き合うことができました」と大変だった撮影期間を振り返り、「みんなで頑張ったという気持ちが大きく、勝地さんをはじめ、星奈ちゃん、桜子ちゃん、皆さんに助けていただいたと思っています」と感謝の気持ちを伝えた。
また、同日、浅香、桐山、磯山、高嶋らが撮了し、全キャストがオールアップを迎えた。約3ヶ月にわたるハードな撮影を終え、キャスト・スタッフによる歓声と拍手が巻き起こる中、壮亮役を演じた浅香は「内容も複雑でハードな場面もありましたが、このチームだからこそ乗り越えられたんだと思います。無事に終わって本当に良かったです」と安堵の表情でコメントした。
有馬役の桐山は「すごく楽しかったです」と笑顔で語り、「本当に楽しい撮影でした。皆さん、お疲れさまでした。体に気を付けてください。ありがとうございました！」とキャスト・スタッフを気遣った。昨年12月にクランクインし、約3ヶ月にわたって行われた撮影が終了した。
【コメント全文】
■勝地涼
この3ヶ月間、本当に大変だったと思います。とにかくスタッフさんがあまり休みなく働いていたので、体調も心配ですが、皆で乗り切れたことが本当にうれしいことですし、今までコメディ作品に出演することが多かった中で、サスペンスという真剣な役柄で、さらに主役をやらせていただいたということにとても感謝しています。現場でたくさん意見を出し合い、さらに良いものを作っていこうと、皆で作り上げた作品だと思っています。そして何よりも、瀧本さんが妻役で、すごく助けられました！本当に感謝しています。ずっと険しい顔をしていたので、次回はもっと明るい役で皆さんと会えたらなと思います（笑）。今度はぜひコメディで！ありがとうございました！
■瀧本美織
3ヶ月とは思えないほど、とても濃密な撮影期間でした。大変なこともたくさんありましたが、皆さんと一緒に最後まで諦めずに作品に向き合うことができました。みんなで頑張ったという気持ちが大きく、勝地さんをはじめ、星奈ちゃん、桜子ちゃん、皆さんに助けていただいたと思っています。過酷なスケジュールの中で皆さん大変だったと思うので、どうかご自身のことも労わってあげてください。本当にありがとうございました！
■浅香航大
皆さん、お疲れさまでした。天候だったり、体調だったり、内容も複雑でハードな場面もありましたが、このチームだからこそ乗り越えられたんだと思います。無事に終わって本当に良かったです。またどこかでお会いできることを願っています。本当にお疲れさまでした。ありがとうございました！
■桐山照史
すごく楽しかったです。つい最近、知り合いから言われたことが、走り方で自分とバレていたということです（笑）。もし第2弾があれば気を付けます！本当に楽しい撮影でした。皆さん、お疲れさまでした。体に気を付けてください。ありがとうございました！
■泉谷星奈
皆さん、今までありがとうございました。誘拐される役は初めてだったんですけど、皆さんのおかげで無事ここまで乗り越えることができました。またすごく勉強になりました。また皆さんと共演できるよう頑張ります。3ヶ月間ありがとうございました！
■畠桜子
まずは3ヶ月間、本当にありがとうございました。この3ヶ月間で皆さんからいろいろなことを学ばせていただいたと思っております。この経験を活かして、これからも頑張っていきます。皆さん本当にありがとうございました！
■磯山さやか
本当にお疲れさまでした。有馬家は最初だけ幸せで（笑）。途中で絵里香も大変なことになりましたが、本当に現場はすごく明るくて温かくて、現場に来るのが楽しい日々でした。まわりの知り合いの方たちもドラマを見て楽しんでくれていたので、頑張った甲斐があったなと思っております。本当に皆さま、ありがとうございました！
■高嶋龍之介
現場に入って、すぐ皆さんが優しくしてくれてとてもうれしかったです。とても気持ちが温かくなりました。本当にありがとうございました！
