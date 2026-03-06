乃木坂46川崎桜、キュートな“さくらんぼビキニ”ショット公開 プールサイドに寝転び弾ける笑顔
乃木坂46の5期生・川崎桜（崎＝たつさき／22）が、4月14日に1st写真集『エチュード』を発売する。このたび、さくらんぼ柄のビキニショットが解禁された。
【一覧】乃木坂46川崎桜1st写真集”全4種”の裏表紙
今回解禁されたのは、ビキニを着用し、プールサイドに寝転んでいる、弾ける笑顔が印象的なカット。南フランスのニースにで撮影された。燦々と降り注ぐ太陽の元、プールを楽しむ姿や、ニースの特産物のレモンを浮かべたプールに入っている写真などが写真集には収録されている。
写真集の撮影は、フランスのニースとパリの2都市で行われた。また、撮影では5種類の水着に加え、4種類のランジェリーでの撮影にも初挑戦。ほか、私服を含めたさまざまな30点近くの衣装を着こなしている。大人びた一面と無垢な一面、その振り幅に魅了される、22歳の川崎を切り取った一冊となっている。
【一覧】乃木坂46川崎桜1st写真集”全4種”の裏表紙
今回解禁されたのは、ビキニを着用し、プールサイドに寝転んでいる、弾ける笑顔が印象的なカット。南フランスのニースにで撮影された。燦々と降り注ぐ太陽の元、プールを楽しむ姿や、ニースの特産物のレモンを浮かべたプールに入っている写真などが写真集には収録されている。
写真集の撮影は、フランスのニースとパリの2都市で行われた。また、撮影では5種類の水着に加え、4種類のランジェリーでの撮影にも初挑戦。ほか、私服を含めたさまざまな30点近くの衣装を着こなしている。大人びた一面と無垢な一面、その振り幅に魅了される、22歳の川崎を切り取った一冊となっている。