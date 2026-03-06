日本代表「侍ジャパン」の井端弘和監督（50）は6日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組の初戦・台湾戦前に行われた公式会見に出席。大谷翔平投手（31＝ドジャース）の打順を聞かれ、異例の“逆質問”で会見場を沸かせた。

「30人全員で攻めて攻めて攻めまくりたいなと思います」。高市首相の「働いて、働いて…」をほうふつさせるパワーワードで台湾戦への意気込みを語った指揮官。先発マウンドを託した山本由伸に対して「チームに勢いをつけるピッチング、彼らしい堂々としたマウンドさばきをしてほしい」と期待を口にした。

1番か2番か、それとも…。注目の大谷の打順について問われると、井端監督は「本番前を楽しみにしてくださいと言った。聞きたいんですか？あと1時間ちょっとすれば…」と苦笑い。そして、会見場にメディア側として出席していた杉谷拳士氏を見つけると「どうですか、杉谷さん」と逆質問した。

突然“指名”され驚く杉谷氏。その動揺っぷりに会見場が笑いに包まれる中、杉谷氏は「1時間後の楽しみに…」と“空気を読んで”模範解答。指揮官は「ですよね。（言うのは）とっておきます」と笑った。

決戦前夜は「昨日選手の動きを見て、自分もやるべきことをやったので、昨夜はゆっくりできた。コーチともシミュレーションをして良い準備ができた」と明かした井端監督。いよいよ、井端ジャパンの世界一への道のりは始まる。