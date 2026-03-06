NHK『The Covers』で阿久悠・松本隆特集 吉井和哉、UA、斉藤和義×中村達也らのカバー映像を一挙に
NHKの音楽番組『The Covers』の3月22日放送回は、同番組で多くのアーティストにカバーされてきた“名作詞家”阿久悠と松本隆の特集『昭和を彩る名作家たち〜阿久悠・松本隆〜』を放送する。MCはリリー・フランキーと上白石萌歌、語りは堂本光一が務める。
【写真】NHK『The Covers』阿久悠・松本隆 ゲストによるトークシーン
番組では、1970〜80年代に時代を切り開いた阿久、松本による名曲たちを、番組でこれまでに披露された豪華パフォーマンスで届ける。アーティストがそれぞれの解釈とアレンジで贈る、ここでしか見られない名曲カバーの数々が放送される。
トークゲストとして、徳永英明（※「徳」は旧字体、「英」は草冠の間に空きありが正式表記）、KAIRYU（MAZZEL）、星屑スキャットの3組が登場。
また、3月15日に放送される『徳永英明ナイト！デビュー40周年SP』の続報も発表された。徳永がこれまでに同番組で披露してきた名曲カバーを一挙放送するとともに、新作カバーアルバム『COVERS』から、THE YELLOW MONKEYのロックバラード「JAM」をパフォーマンスする。「大好きだ」というこの曲に寄せる想いも語られる。
■放送予定
『The Covers 昭和を彩る名作家たち〜阿久悠・松本隆〜』
3月22日（日）後10：50〜後11:19＜NHKBS／BSP4K＞
【曲目：松本 隆 名曲コレクション】
原田知世 「キャンディ」（原田真二）
MANNISH BOYS（斉藤和義×中村達也）「スニーカーぶる〜す」（近藤真彦）
ELAIZA 「ルビーの指環」（寺尾 聰）
向井秀徳 「卒業」（斉藤由貴）
徳永英明 「瞳はダイアモンド」（松田聖子）
【曲目：阿久 悠 名曲コレクション】
吉井和哉 「サムライ」（沢田研二）
UA 「モンスター」（ピンク・レディー）
宮本浩次 「ロマンス」（岩崎宏美）
田島貴男 「気絶するほど悩ましい」（Char）
スターダスト☆レビュー 「また逢う日まで」（尾崎紀世彦）
『The Covers 徳永英明ナイト！〜デビュー40周年SP〜』
3月15日（日）後10：50〜後11：19＜NHKBS／BSP4K＞
【曲目：The Covers×徳永英明 名曲カバーコレクション】
「ハナミズキ」（一青窈）
「さよならの向う側」（山口百恵）
「ワインレッドの心」（安全地帯）
「春なのに」（柏原芳恵）
「翼をください」（赤い鳥）
徳永英明×持田香織「レイニー ブルー」（徳永英明）
「JAM」（THE YELLOW MONKEY）
