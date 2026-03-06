ONE OK ROCK、上海公演の中止を発表「またお会いできるのを楽しみにしています」
ロックバンド・ONE OK ROCKが、アジアツアー『DETOX Asia Tour 2026』の上海公演を中止することを発表した。公式Xアカウントで明らかにした。
【写真】ONE OK ROCK、上海公演の中止を発表【全文】
発表によると、中止となったのは5月9日に上海虹口サッカー場で開催予定だった公演。投稿では「予期せぬ事情」により公演を中止すると説明し、「上海でファンのみなさんに会えないのは残念ですが、またお会いできるのを楽しみにしています」とコメントした。
あわせて公開された中止のお知らせでは、中国語で、不可抗力の要因により同公演を中止すると発表。公演を楽しみにしていた来場予定者に謝意を示すとともに「みなさまの理解と支援に感謝します。また次の会場でお会いしましょう」と記している。
同ツアーは、2月21日のバンコク公演を皮切りに、ソウル、マニラ、シンガポール、台北、クアラルンプール、香港、上海、ジャカルタといったアジアの主要都市を巡るツアーとして開催されている。
