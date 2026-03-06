¿ÀÆàÀî¸©·Ù¥¹¥È¡¼¥«¡¼Å¦È¯3ÇÜÄ¶¡¡Àîºê¤Î½÷À»¦³²¼õ¤±ÂÎÀ©¶¯²½¤«
¡¡¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤¬2025Ç¯Ãæ¡¢¥¹¥È¡¼¥«¡¼»ö°Æ¤ò½ä¤ê¥¹¥È¡¼¥«¡¼µ¬À©Ë¡°ãÈ¿¤ä½ý³²ÍÆµ¿¤Ê¤É¤ÇÅ¦È¯¤·¤¿·ï¿ô¤Ï·×224·ï¤Ç¡¢24Ç¯¤Î3ÇÜÄ¶¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬6Æü¡¢¸©·Ù¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥È¡¼¥«¡¼Èï³²¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿Àîºê»Ô¤Î²¬ºêºÌºéÍÛ¤µ¤ó¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤ò¼õ¤±¡¢»öÂÖ¤Î¿¼¹ï²½¤òËÉ¤°¤¿¤áÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤·¤¿±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡24Ç¯¤ÎÅ¦È¯·ï¿ô¤Ï·×66·ï¤À¤Ã¤¿¡£25Ç¯¤ÎÅ¦È¯¤ÎÆâÌõ¤Ï¥¹¥È¡¼¥«¡¼¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤Ê¤É¤Îµ¬À©Ë¡°ãÈ¿¤¬52·ï¡£µ¬À©Ë¡°Ê³°¤ÎÅ¦È¯¤Ï½ý³²¤ä½»µï¿¯Æþ¤Ê¤É¤¬172·ï¤À¤Ã¤¿¡£¥¹¥È¡¼¥«¡¼µ¬À©Ë¡¤Ë´ð¤Å¤¯¹ÔÀ¯Á¼ÃÖ¡Ö¶Ø»ßÌ¿ÎáÅù¡×¤Ï179·ï¤Ç¡¢24Ç¯¤Î73·ï¤«¤é2ÇÜÄ¶¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁêÃÌ¤Ê¤É¤â1817·ï¤Ç24Ç¯¤Î996·ï¤«¤éÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£25Ç¯Ê¬¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¸©·Ù¤¬½¸·×¤·¤¿»ÃÄêÃÍ¡£Ã´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÈï³²¼Ô¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊË¡Îá¾å¤ÎÁ¼ÃÖ¤òÉý¹¤¯¸¡Æ¤¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¬ºê¤µ¤ó¤Ï24Ç¯Ëö¤Ë¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¥¹¥È¡¼¥«¡¼Èï³²¤òÅÙ¡¹¸©·Ù¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£25Ç¯9·î¤Ë¸©·Ù¤¬¸øÉ½¤·¤¿¸¡¾ÚÊó¹ð½ñ¤Ï¡¢»ö°Æ¤Î´í¸±À¤ò²á¾®É¾²Á¤·°ÂÁ´³ÎÊÝÁ¼ÃÖ¤¬ÃÙ¤ì¤¿¤È¤·¤¿¡£