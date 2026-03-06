ロックバンド・ＦＬＹＩＮＧ ＫＩＤＳは６日、メンバーのＳＷＩＮＧ−Ｏが休業、Ｅｌｌｉがバンドを卒業と発表した。

発表文書には「このたび、メンバーのＳＷＩＮＧ−Ｏより『４月のツアーをもってＦＬＹＩＮＧ ＫＩＤＳのメンバーとしての活動から一旦離れたい』との申し出がありました。そしてＥｌｌｉより、同じく『４月のツアーをもって、バンドを卒業したい』との申し出がありました」と説明。「バンドとしても熟慮を重ねた結果、決して短くはなかった時間、共に歩んできた仲間の決断を尊重することにしました」と２人の申し出を受け入れることになったとした。

ＳＷＩＮＧ−Ｏは「ＦＬＹＩＮＧ ＫＩＤＳ、個人的にも大好きな楽曲が数多くあるファンキーなバンド、そのバンドに２０１４年１２月、ちょっとした縁からサポートさせていただくようになり、２０１７年９月からはメンバーとして関わらせて頂きました。大好きな曲を自分のキーボードで弾ける、メンバーと一緒に新曲も作れるし地方行脚もできる、幸せな年月でした。そんな足かけ１２年目になる春のツアーでもってＳＷＩＮＧ−ＯはＦＬＹＩＮＧ ＫＩＤＳメンバーとしての活動をコールドスリープさせていただくことになりました」とコメントを発表。

Ｅｌｌｉも「このたび、４月のツアーをもってＦＬＹＩＮＧ ＫＩＤＳを卒業することになりました」「今後は自身のブランド『Ｅｌｌｉｅ Ｒｏｙａｌｅ（エリー・ロワイヤル）』での活動を中心に、新しい表現の場に挑戦していきます」などのコメントを発表した。