TBS¤¬¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¡ß¥ß¥»¥¹¡×·î£¹¥ì¥®¥å¥é¡¼²½¡¡Âç¿¹¸µµ®¡ÖÆüËÜÃæ¤Ë³èÎÏ¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÈÖÁÈ¤Ë¡×
¡¡£Ô£Â£Ó¤¬£¶Æü¡¢Åìµþ¡¦ÀÖºä¤ÎÆ±¼Ò¤Ç¡Ö£²£°£²£¶Ç¯½Õ¤Î²þÊÔÀâÌÀ²ñ¡×¤ò¹Ô¤¤¡¢¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¡Ö£Í£ò£ó¡¥£Ç£Ò£Å£Å£Î¡¡£Á£Ð£Ð£Ì£Å¡×¤Î´§ÈÖÁÈ¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¡ß¥ß¥»¥¹¡×¡Ê£Ô£Â£Ó·Ï¡Ë¤ò·îÍË¸á¸å£¹»þ¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤òÀµ¼°È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£¶·î¤È£±£±·î¤ËÆÃÈÖ¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤·¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤Ç£³Ç¯Ï¢Â³¤ÎÂç¾Þ¼õ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢²»³Ú¥·¡¼¥ó¤òÀÊ´¬¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ö£Í£ò£ó¡¥£Ç£Ò£Å£Å£Î¡¡£Á£Ð£Ð£Ì£Å¡×¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤Ç£Í£Ã¤òÌ³¤á¡¢¡È¥Æ¥ì¥Ó¤È¥ß¥»¥¹¤¬ËÜµ¤¤Ç¥³¥é¥Ü¡É¤¹¤ë¡¢¿·¤·¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤À¡£¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¶Ë¾å¤ÎÌ¾¶Ê¥³¥é¥Ü¤ä¡¢·Ý¿Í¤È¤ÎÇú¾Ð¥³¥ó¥È¡¢ÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿²á¹ó¤Ê´ë²è¡¢¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¤Ê¥í¥±¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Áí¹ç±é½Ð¤òÌ³¤á¤ëÃÝ±ÊÅµ¹°»á¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎÂç¿¹¸µµ®¤ÈÆ±¥Ð¥ó¥É¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÍýÍ³¡¢°ÕµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖÂç¿¹¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡ØËÍ¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬º£¤Þ¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¥É¥¥É¥¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¥Æ¥ì¥Ó¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ÆüËÜÃæ¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤òÄÌ¤·¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¥É¥¥É¥¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡£ÆüËÜÃæ¤Ë³èÎÏ¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÈÖÁÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ù¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Âç¿¹¤Î¸ÀÍÕ¤ËÃÝ±Ê»á¤â¶»¤òÇ®¤¯¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö·îÍË¤ÎÌë¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÈÖÁÈ¤òÊüÁ÷¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£