ある時は最高の美術品。また、ある時はなくてはならない実用品「ガラス」。人々がガラスという素材とどのようにつきあってきたかをたどる展覧会「ガラスとともに―玻璃文庫名品撰」が神戸市立博物館（神戸市中央区京町）で開かれている。神戸松蔭女子学院大学（現在の神戸松蔭大学）名誉教授の棚橋淳二さんが長年にわたり集めたガラス資料「玻璃文庫コレクション」寄贈を記念して企画された展覧会で、江戸時代の和ガラス「びいどろ」「ぎやまん」から明治・大正・昭和のガラス製品、近代の理化学・医療用ガラス器具、七宝焼や中国の装飾ガラスに至るまで、約120点の貴重なコレクションを紹介。4月5日（日）まで。

神戸市立博物館

棚橋さんは、これまでに1万点以上のガラス製品を同館に寄贈。その中には、1995年の阪神・淡路大震災をくぐり抜けたものもある。本展の核となる「玻璃文庫」はそのうち約3200件の体系的なコレクションで、歴史的、美術的に価値の高いものに加え、医療・理化学分野で用いられた実用器具が充実している点が特徴だ。一品一品から、当時の人々の暮らしぶりや美意識、多様な分野での利用を試みる意欲が伝わってくる。

展示の様子

展覧会は5章構成。16世紀、ヨーロッパからもたらされたガラス器は、17世紀半ばごろから日本でも本格的につくられ始めた。展示では、江戸時代につくられたびいどろ・ぎやまんに始まり、西洋文化が流入した明治時代以降、ガラスの成形や装飾技法の幅がどのように広がっていったかをたどることができる。素朴な造形美が宿るびいどろ・ぎやまんは、現代の私たちも魅了する。

型吹き七宝文ガラス菓子器 江戸時代中期（1711―1781）

乳青色・青色・紫色・乳白色・無色捻りガラス簾 江戸時代、18世紀―19世紀

瓶細工 江戸時代―明治時代、18世紀―19世紀

練上手ガラス徳利・盃・盃台 天保10年（1840）箱書き

大きな見どころは第4章「ガラス製の理化・医療器具」。ビーカー、メスシリンダーといった現在もおなじみの実験器具には、側部に細かな目盛りや文字が入っている。展示を担当した中山創太学芸員によると、江戸時代後期から明治時代前期にかけてつくられた同器具の中には、文字などを「ぎやまん彫り」（先端に鏨［たがね］などの硬質の石を付けた工具を使って表現する技法）で書いた作例があるという。中山学芸員は「江戸時代から連綿と受け継がれてきたガラス技術が理化・医療器具においても見られる。当時、手仕事で器体に何本もの目盛りを精確に刻むことは難しかったはず。一見、どれも同じようなガラス器に思えるかもしれないが、個々の技術に注目してほしい」と語る。

薬籠 明治時代前期（1868―1889）

100ccガラス メスフラスコ 明治時代中期―昭和時代前期（1889―1945）＝左＝と100cc茶色ガラス メスフラスコ 明治時代中期―昭和時代前期（1889―1945）＝右＝

インパクトが大きいのは「ガラス義眼」（明治17年〜明治時代後期）だ。播磨国多可郡石原村（現在の兵庫県西脇市黒田庄町）出身の眼科医・高橋江春（1854〜1938年）が開発、製造したもので、国内初の実用的なガラス製義眼として、日本の眼科史に残る製品である。展示では、大きさや色味が異なる半球状の義眼が、専用箱に20個あまり収まっている。100年以上の時を経てもキラキラ輝く“瞳”に圧倒される。そのほか、天然痘のワクチンを収めた「ガラス牛痘盤」、小さなガラス瓶入りの「富山売薬」など、時代背景が浮かぶ品々も並ぶ。

ガラス義眼 高橋江春製 明治17年―明治時代後期（1884―1912）

ガラス義眼 1箱25点一式 高橋江春製 明治17年―明治時代後期（1884―1912）

展覧会を締めくくる「エピローグ」には、精妙な装飾が施された逸品「手彫り切子金赤にエアーツイストガラス脚付杯」（1877〜87年）が置かれている。脚部に、金で発色した赤色ガラスなどを螺旋（らせん）状に入れた杯で、明治時代前期に日本でつくられたものと考えられている。その技術力の高さに驚くとともに、手に取って眺めていたであろう、当時の人々の胸の高鳴りを想像せずにはいられない。

中山学芸員は「ガラスは現代の私たちの生活でごく当たり前の存在だが、江戸時代は非常に貴重なものだった。身近な存在になっていく過程を知ってもらうとともに、ガラスという透明な素材の魅力や不思議さを感じてもらえたら」と話した。

手彫り切子金赤にエアーツイストガラス脚付杯 品川硝子製造所製か 明治10−20年（1878−88）

会期中、地理学者・秋岡武次郎（1895〜1975年）の収集品を紹介する「秋岡図書―地理学者のコレクション―」を同時開催している。