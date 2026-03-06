第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）の組み合わせ抽選会が６日、大阪市内で行われた。開幕戦（１０：３０）は帝京（東京）対沖縄尚学（沖縄）の注目カードとなった。

【記録メモ】

東京勢と沖縄勢の開幕試合はセンバツ史上初（夏は２００２年帝京○１１−８中部商の１度）。

東京のセンバツ開幕戦は４勝５敗に対し、沖縄は０勝３敗。沖縄尚学も１３年●２−１１敦賀気比。

また、沖縄尚学は夏春連覇挑戦校。東京の夏春連覇挑戦校との対戦は、

８３年１回戦・帝京●０−１１池田

８４年決勝・岩倉○１−０ＰＬ学園

１５年１回戦・東海大菅生●０−８大阪桐蔭

夏春連覇阻止は８４年の岩倉だけ。帝京は８３年、剛腕・水野雄仁がエースを務め、「やまびこ打線」を擁する池田に大敗し、池田は史上４校目の夏春連覇を達成。この池田を最後に夏春連覇校は出ていない。

今年の沖縄尚学はどうか。まずは初戦に注目だ。

ちなみに帝京・金田優哉監督は、０２年夏に甲子園出場。選手、監督の両方で開幕戦を経験することになった。また、沖縄尚学・比嘉公也監督は１３年に次ぎ、２度目の開幕戦になる。