第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）の組み合わせ抽選会が６日、大阪市内で行われた。花咲徳栄（埼玉）は第３日第１試合で東洋大姫路（兵庫）と対戦する。

花咲徳栄と東洋大姫路といえば、２００３年センバツ準々決勝で行われた福本真史とグエン・トラン・フォク・アン（ともに３年）による延長１５回引き分け再試合の熱戦が、名勝負として語り継がれる。

抽選会を終えた岩井隆監督は「昔、昔ですよ」と笑顔を見せながら「最初からあるんじゃないかなと思っていました。なんかありそうだなって。におっていましたね」と“再戦”を予見していたと明かした。

【記録メモ】

東洋大姫路と花咲徳栄は０３年春・準々決勝△２−２（延長１５回）、翌日の再試合となった東洋大姫路○６−５花咲徳栄（延長１０回サヨナラ）以来、２３年ぶりの甲子園対戦となった。

埼玉県勢は兵庫県勢に春１勝３敗１分け、夏２勝６敗。

花咲徳栄は△●●（１９年夏２回戦●３−４明石商）。浦和学院が３勝（１敗）すべてをマーク、その他の学校は白星なし。

埼玉県勢で兵庫勢には浦学以外勝てていない「壁」を、乗り越えられるか。