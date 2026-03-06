タレントの鈴木聖（たから、２５）が６日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新し、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「スロパチステーション」に出演する、れんじろうとの結婚を発表した。

Ｘとインスタグラムに文書で「いつも応援してくださっている皆さまへ 私事ではありますが、このたびスロパチステーションのれんじろうさんと、結婚いたしましたことをご報告させていただきます。急なご報告でびっくりさせてしまいごめんなさい」と公表。

「彼は変わらない優しさと明るさで、毎日たくさん笑わせてくれる人です。落ち込みがちだった私も、彼と出会ってから少しずつ前向きな気持ちを取り戻し、自然と笑顔でいられる時間が増えました。そばにいる人まで元気にしてくれる、そんな温かい人だと日々感じています」と思いをつづり、「ここまで歩んでこられたのは、支えてくださる皆さまのおかげです。本当に本当に感謝しています」と記した。

「これからは二人で支え合いながら、人生という台で幸せな当たりを積み重ねていきたいと思います」と決意。「応援してくれる方がいる限りは活動も続けていくつもりでいるので、温かく見守っていただけたら嬉（うれ）しいです」と呼びかけた。

公式サイトによると、鈴木は千葉県出身の２５歳で１６７センチ。テレビ東京系「ゴッドタン」、フジテレビ系「芸能人が考えたドッキリＧＰ」などテレビ番組や雑誌、ＣＭに出演多数。約６０００冊持っているというアニメ・漫画好き。趣味・特技はゲーム、県大会入賞経験ありの陸上、パチスロ。