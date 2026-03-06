あいみょん「6人きょうだい次女、今日31歳になった」 多幸感あふれる写真とともに、誕生日を報告「これからも大好き」
シンガー・ソングライターのあいみょんが6日、自身のXを更新し「今日31歳になった」と誕生日を迎えたことを報告した。
【写真】「6人きょうだいだったのか！」31歳を迎えたあいみょんの多幸感あふれるショット
あいみょんは「6人きょうだい次女、今日31歳になった 父ちゃん母ちゃんにありがとうやね」とつづり、あいみょんの写真が大きくデコレーションされた、豪華なケーキとの愛らしいショットを披露している。
続けて「みんなからのお祝いメッセージも嬉しい！ほんまに沢山ありがとう。毎年覚えてくれてて感激やわ......。ゆっくり時間かけて見るよー！これからも自分らしく生きます」と、明るくファンに向けた感謝のメッセージや意気込みを記した。
コメント欄には「生まれてきてくれてありがとう」「さらに10年後のみょんも祝いたい」「これからも大好き」「あいみょんって6人きょうだいだったのか！」「サーティーワンおめでとうっっっ!!!」などと、祝福するメッセージが寄せられている。
