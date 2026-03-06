ＡＫＢ４８の川村結衣と水島美結が６日、都内で行われたニッポンエールプロジェクト協議会第７弾「北海道酪農応援新商品記者発表会」に出席した。

ともに北海道出身でニッポンエールコラボオリジナルメニューを試食して紹介。北海道の乳製品が使われたデザートを豪快にほおばった。川村は「一度食べたら手が止まらなくなってしまうおいしさ」などと商品をアピールした。

３月１４日にはホワイトデーとして牛乳を送るイベントもあることから水島は「北海道に住んでいる祖母と祖父に送りたい」と家族の健康を気づかい、さらに「メンバーだと橋本陽菜さんに送りたい。仲良くさせていただいているので。日頃の感謝の気持ちと同時に北海道のよさも伝えられたら」と先輩への思いを明かした。

最後には酪農を支える人に感謝を伝えた。川村は「皆さんが大切に守り続けてくださっているからこそ、私たちは毎日恵みをいただくことができています。その熱い思いやこだわりを、私たちも精いっぱいたくさんの方に届けていきたいと思っていますので、全力で応援していきます」と語った。

水島も「ご紹介した商品は、どれも作り手の皆さんのこだわりがぎゅっと詰まっていて一口食べるだけで本当に幸せな気持ちになれる商品です。日々の暮らしの中で、こうした恵みをパクッと食べるだけで、そして楽しんでいただけることが、産地の皆さんのパワーにつながると思います。これからみんなでおいしく笑顔で応援の輪を広げていきましょう」と呼びかけた。