テレビ埼玉（テレ玉）は6日、2016年（平28）4月から生放送を続ける「情報番組マチコミ」（月〜金曜午後4時30分〜5時30分、5時まではtvk、チバテレにもネット。再放送は月〜金曜午後9時）が、放送11年目に突入する4月の放送から、曜日別パーソナリティーをリニューアルすると発表した。

月曜がダイアモンド☆ユカイ（63）から、NHK Eテレ「おかあさんといっしょ」第11代体操のお兄さんの小林よしひさ（44）、火曜がシンガー・ソングライター馬場俊英（58）からR−1ぐらんぷり2017チャンピオンのアキラ100％（51）、水曜がデビット伊東（59）からNHK紅白歌合戦に23年連続出場中の「ご当地ソングの女王」水森かおり（52）、木曜が俳優・シンガー・ソングライターの竹本孝之（60）から野球の独立リーグ・ルートインBCリーグの栃木ゴールデンブレーブスでも投手として所属するティモンディ高岸宏行（33）に、それぞれ変わる。4月3日から新体制で放送する。

小林は、TOKYO MXで20年に放送された「TOKYO おはようスクール」でMCを務めた経験がある。テレ玉を通じてコメントを発表した。

−−埼玉での思い出は？

ふじみ野市（旧大井町）出身なので思い出だらけです！ 大学3年生から東京へ行き、体操のお兄さんになってさいたまスーパーアリーナで凱旋（がいせん）コンサートができたときはとても感動しました。

−−埼玉の好きな場所は？

西武園ゆうえんち、森林公園、航空公園、水上公園のプールなどなど子どもの頃大好きな場所でした。自宅の周りの、茶畑の風景も大好きです。

−−「マチコミ」でやってみたいことは？

ビール、日本酒、ラーメン、カレー、お菓子などのコラボ商品を作ってみたいです！ またオリジナルソングを作りたいです！

−−視聴者へメッセージ

埼玉県のみなさんこんにちは、小林よしひさです。

地元の番組に出演が決まりとてもうれしいです！ これからみなさんと楽しく情報をお届けしてまいりますので、よろしくお願いします！

「情報番組マチコミ」は「あなたとツナガルまちコミュニケーション。」の新キャッチコピーのもと、パーソナリティーの個性を生かした楽しい企画コーナーをメインに、視聴者がもっと参加できる番組へとリニューアルする。また、16年の放送開始から10年間番組の顔として盛り上げてきたダイアモンド☆ユカイ、馬場、伊東、竹本はパーソナリティーは卒業するが「マチコミ・レジェンド」として今後も、番組とつながっていく。