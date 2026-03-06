俳優の吉沢亮（32）が5日、京都・南座で行われている花形歌舞伎特別公演「曽根崎心中物語」（25日まで）を観劇した。吉沢亮&STAFFの公式X（旧ツイッター）で報告された。

同公演に出演する中村壱太郎と尾上右近、壱太郎の父・中村鴈治郎と笑顔で並んだショットを投稿。「京都南座にて #曽根崎心中物語 を観劇した本日の吉沢。特別対談コーナーでは #国宝 に触れてくださり喜久雄こと吉沢も、うひゃひゃと笑っていました」と伝え、「#南座で歌舞伎 撮影会にも張り切って参加 笑」と吉沢がスマホを手に撮影する姿も披露した。

吉沢主演の大ヒット映画「国宝」では鴈治郎が歌舞伎指導を担当し、吾妻千五郎役で出演。壱太郎も振付や所作指導に携わった。

「曽根崎心中」は「国宝」に登場し、「死ぬる覚悟が…」のセリフも話題に。「終演後、中村鴈治郎さん、中村壱太郎さん、尾上右近さんとご挨拶でき、貴重な記念撮影となりました」と振り返った。

南座の公式Xも4ショットを投稿し、「吉沢亮さんがご来場くださいました 京都までお越しいただきありがとうございます」と感謝。壱太郎は「本日は！#吉沢亮 さんが！ 『幕切れに感動した』と言ってくれた言葉も有り難かったし、撮影タイムで自らも写真撮ったりしてくださっていたことも嬉しかったです」とつづり、「午後の部の対談には『#国宝』で弟子の松蔵・油屋九平次を演じられていた #北斗 さんが来てくださり！映画『国宝』DAYでした」と興奮を伝えた。